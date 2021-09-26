Ризотто можно приготовить с различными ингредиентами: с грибами, грушей, свекольным соком или классическое на белом сухом вине. Вкус этого блюда непревзойденный, а чтобы правильно его приготовить и сохранить нужную консистенцию – готовьте по рецепту известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

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Рецепт ризотто со свеклой

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 2



Ризотто со свеклой / Фото со страницы Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 100 г риса арборио;

– 1 луковица шалот;

– 100 мл сока свеклы;

– 15 мл оливкового масла;

– 35 мл белого сухого вина;

– 350 – 400 мл бульона;

– 15 г сливочного масла;

– 40 г сыра пармезан;

– 50 – 70 г сыра горгонзола;

– печеные кусочки груши.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте на ней рис и целый лук. Постоянно помешивайте рис, чтобы он не пригорел.

Влейте к рису вино и испарите его.



Приготовление блюда / Фото шеф-повара

Разделите бульон на 4 – 5 порций и постепенно вливайте его к рису.

Следите за тем, чтобы рис всегда был в жидкости и ни в коем случае не жарился, – прокомментировал Владимир Ярославский.

Через 18 – 20 минут рис будет почти готов (альденте).

В конце приготовления влейте к рису сок из свеклы и продолжайте его выпаривать.



Приготовление блюда / Фото шеф-повара

Добавьте к ризотто сливочное масло и обильно посыпьте сыром пармезан.

Рис должен быть слегка плотный, немного сыроват, приятно твердый на зубок, в жидковато богатом, шелковистом соусе, но не стекать с рисинок на тарелку, – добавил шеф-повар.

Добавьте к блюду сыр горгонзола, перемешайте и добавьте соли, если нужно.

Посыпьте ризотто сушеными кусочками груши, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Этапы приготовления ризотто смотрите в видео:​