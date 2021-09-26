Як приготувати різото з буряком: рецепт від Володимира Ярославського

26 вересня 2021 , 13:29
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Джерело:

Володимир Ярославський

Набридли буденні страви та хочеться скуштувати чогось вишуканого, але не дорогого? Ми пропонуємо вам приготувати страву – різото з буряковим соком. Страва ароматна, смачна та яскрава!

Різото можна приготувати з різноманітними інгредієнтами: з грибами, грушею, буряковим соком чи класичне на білому сухому вині. Смак цієї страви неперевершений, а щоб правильно його приготувати та зберегти потрібну консистенцію – готуйте за рецептом відомого українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.

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Рецепт різото з буряком

  • Час: 80 хвилин
  • Порції:


Різото з буряком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 100 г рису арборіо;
 – 1 цибулина шалот;
 – 100 мл соку буряка;
 – 15 мл оливкової олії;
 – 35 мл білого сухого вина;
 – 350 – 400 мл бульйону;
 – 15 г вершкового масла;
 – 40 г сиру пармезан;
 – 50 – 70 г сиру горгонзола;
 – печені шматочки груші.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з оливковою олією  та обсмажте на ній рис та цілу цибулю. Постійно помішуйте рис, щоб він не пригорів. 
  1. Влийте до рису вина та випарте його.


Приготування страви / Фото шеф-кухаря

  1. Розділіть бульйон на 4 – 5 порцій та поступово вливайте його до рису.

Слідкуйте за тим, щоб рис завжди був в рідині і ні в якому разі не смажився, – прокоментував Володимир Ярославський.

  1. Через 18 – 20 хвилин рис буде майже готовим (альденте).
  1. Наприкінці приготування влийте до рису сік з буряка та продовжуйте його випарювати.


Приготування страви / Фото шеф-кухаря

  1. Додайте до різото вершкове масло та рясно посипте сиром пармезан.

Рис повинен бути злегка щільний, трохи сируватий, приємно твердий на зубок, в рідкувато багатому, шовковистому соусі, але не стікати з рисинок на тарілці, – додав шеф-кухар.

  1. Додайте до страви сир горгонзола, перемішайте та додайте солі, якщо потрібно.
  1. Посипте різото сушеними шматочками груші, перемішайте  та подавайте до столу. Смачного!

Етапи приготування різото дивіться у відео:

 

Автор: Богданна Рибак