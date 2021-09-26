Як приготувати різото з буряком: рецепт від Володимира Ярославського
Джерело:Володимир Ярославський
Набридли буденні страви та хочеться скуштувати чогось вишуканого, але не дорогого? Ми пропонуємо вам приготувати страву – різото з буряковим соком. Страва ароматна, смачна та яскрава!
Різото можна приготувати з різноманітними інгредієнтами: з грибами, грушею, буряковим соком чи класичне на білому сухому вині. Смак цієї страви неперевершений, а щоб правильно його приготувати та зберегти потрібну консистенцію – готуйте за рецептом відомого українського шеф-кухаря Володимира Ярославського.
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Рецепт різото з буряком
- Час: 80 хвилин
- Порції: 2
Різото з буряком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського
– 100 г рису арборіо;
– 1 цибулина шалот;
– 100 мл соку буряка;
– 15 мл оливкової олії;
– 35 мл білого сухого вина;
– 350 – 400 мл бульйону;
– 15 г вершкового масла;
– 40 г сиру пармезан;
– 50 – 70 г сиру горгонзола;
– печені шматочки груші.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте на ній рис та цілу цибулю. Постійно помішуйте рис, щоб він не пригорів.
- Влийте до рису вина та випарте його.
Приготування страви / Фото шеф-кухаря
- Розділіть бульйон на 4 – 5 порцій та поступово вливайте його до рису.
Слідкуйте за тим, щоб рис завжди був в рідині і ні в якому разі не смажився, – прокоментував Володимир Ярославський.
- Через 18 – 20 хвилин рис буде майже готовим (альденте).
- Наприкінці приготування влийте до рису сік з буряка та продовжуйте його випарювати.
Приготування страви / Фото шеф-кухаря
- Додайте до різото вершкове масло та рясно посипте сиром пармезан.
Рис повинен бути злегка щільний, трохи сируватий, приємно твердий на зубок, в рідкувато багатому, шовковистому соусі, але не стікати з рисинок на тарілці, – додав шеф-кухар.
- Додайте до страви сир горгонзола, перемішайте та додайте солі, якщо потрібно.
- Посипте різото сушеними шматочками груші, перемішайте та подавайте до столу. Смачного!
Етапи приготування різото дивіться у відео: