Немедленно войдет в вашу кулинарную книгу: рецепт рыбы по-гречески

27 сентября 2022 , 21:35
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Источник:

Ania Starmach

Рыба всегда приходится по вкусу, когда хочется посмаковать легким блюдом. Одну из опций ее приготовления придумали греки, и именно к их рецепту мы обратимся к вкусному ужину.

Когда привычные блюда стали смаковать меньше привычного, стоит попробовать новые рецепты. Рыба по-гречески – это блюдо, которое будет подходить к любому гарниру и поразит простотой в приготовлении.

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Все, что нам нужно, это кусок рыбы и привычные ингредиенты. Баланс простоты и вкуса заставит вас внести этот рецепт в свою кулинарную книгу.

Рыба по-гречески: рецепт

Время: 40 минут

Порций: 6

Наслаждаемся рыбой / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы (минтай, треска) – 800 граммов;
  • овощной бульон или вода – 0,5 литра;
  • морковь – 4 штуки;
  • петрушка – 3 корня;
  • лук – 3 штуки;
  • сельдерей – половина корня;
  • томатная паста – 200 миллилитров;
  • 4 лавровых листа;
  • душистый перец – 3 зерна;
  • масло – 3 столовые ложки;
  • мука – 3 столовые ложки;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезаем, а морковь, петрушку и сельдерей чистим и натираем на грубой терке.
  2. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем лук.
  3. Через несколько минут добавляем в сковороду другие овощи, лавровый лист, перец и бульон (или воду). Варим 10 минут.
  4. Часть жидкости сливаем в отдельную емкость, смешиваем с томатной пастой и возвращаем на сковородку. Тушим 15 минут.
  5. Рыбу разделяем на меньшие кусочки, солим и перчим. Обваливаем в муке и жарим до золотой корочки.
  6. Выкладываем рыбу в отдельную посуду, накрываем овощами и оставляем в холодильнике на несколько часов, лучше всего – на ночь.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська