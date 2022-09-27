Когда привычные блюда стали смаковать меньше привычного, стоит попробовать новые рецепты. Рыба по-гречески – это блюдо, которое будет подходить к любому гарниру и поразит простотой в приготовлении.
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Все, что нам нужно, это кусок рыбы и привычные ингредиенты. Баланс простоты и вкуса заставит вас внести этот рецепт в свою кулинарную книгу.
Рыба по-гречески: рецепт
Время: 40 минут
Порций: 6
Наслаждаемся рыбой / Фото Ania Starmach
Ингредиенты:
- филе белой рыбы (минтай, треска) – 800 граммов;
- овощной бульон или вода – 0,5 литра;
- морковь – 4 штуки;
- петрушка – 3 корня;
- лук – 3 штуки;
- сельдерей – половина корня;
- томатная паста – 200 миллилитров;
- 4 лавровых листа;
- душистый перец – 3 зерна;
- масло – 3 столовые ложки;
- мука – 3 столовые ложки;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем, а морковь, петрушку и сельдерей чистим и натираем на грубой терке.
- Разогреваем масло на сковороде и обжариваем лук.
- Через несколько минут добавляем в сковороду другие овощи, лавровый лист, перец и бульон (или воду). Варим 10 минут.
- Часть жидкости сливаем в отдельную емкость, смешиваем с томатной пастой и возвращаем на сковородку. Тушим 15 минут.
- Рыбу разделяем на меньшие кусочки, солим и перчим. Обваливаем в муке и жарим до золотой корочки.
- Выкладываем рыбу в отдельную посуду, накрываем овощами и оставляем в холодильнике на несколько часов, лучше всего – на ночь.
Приятного аппетита!