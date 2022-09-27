Когда привычные блюда стали смаковать меньше привычного, стоит попробовать новые рецепты. Рыба по-гречески – это блюдо, которое будет подходить к любому гарниру и поразит простотой в приготовлении.

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Все, что нам нужно, это кусок рыбы и привычные ингредиенты. Баланс простоты и вкуса заставит вас внести этот рецепт в свою кулинарную книгу.

Рыба по-гречески: рецепт

Время: 40 минут

Порций: 6

Наслаждаемся рыбой / Фото Ania Starmach

Ингредиенты:

филе белой рыбы (минтай, треска) – 800 граммов;

овощной бульон или вода – 0,5 литра;

морковь – 4 штуки;

петрушка – 3 корня;

лук – 3 штуки;

сельдерей – половина корня;

томатная паста – 200 миллилитров;

4 лавровых листа;

душистый перец – 3 зерна;

масло – 3 столовые ложки;

мука – 3 столовые ложки;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем, а морковь, петрушку и сельдерей чистим и натираем на грубой терке. Разогреваем масло на сковороде и обжариваем лук. Через несколько минут добавляем в сковороду другие овощи, лавровый лист, перец и бульон (или воду). Варим 10 минут. Часть жидкости сливаем в отдельную емкость, смешиваем с томатной пастой и возвращаем на сковородку. Тушим 15 минут. Рыбу разделяем на меньшие кусочки, солим и перчим. Обваливаем в муке и жарим до золотой корочки. Выкладываем рыбу в отдельную посуду, накрываем овощами и оставляем в холодильнике на несколько часов, лучше всего – на ночь.

Приятного аппетита!