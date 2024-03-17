Как правильно подготовиться к посту: сохраните рецепты рыбы по-гречески

Пост – особый период в жизни каждого христианина. В это время принято ограничивать употребление мяса. Однако это не помеха для вкусного обеда или ужина, ведь на рынке есть большое количество вкусной рыбы.

Классическая греческая рыба – это блюдо, состоящее из обжаренного филе трески и овощного соуса. Подавать его можно как теплым, так и холодным.

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Рецепт рыбы по-гречески

Время: 40 минут

40 минут Порций: 1

– 300 грамм филе трески;– 40 грамм муки;– 2 морковки;– корень петрушки;– 35 грамм томатной пасты;– 80 грамм лука порей;– 3 столовые ложки оливкового масла;– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготовление:

Морковь и петрушку почистите и натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами. Обжарьте овощи в кастрюле со столовой ложкой оливкового масла. К овощам следует добавить воду (чтобы покрывала овощи), 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 0,5 чайной ложки перца и 0,25 чайной ложки соли. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут. Тем временем нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке. Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом. Овощи приправьте по вкусу. Жареную рыбу выложите в миску и полейте овощным соусом. Оставьте в холодильнике на ночь.

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