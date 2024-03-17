Как правильно подготовиться к посту: сохраните рецепты рыбы по-гречески
17 марта 2024, 14:31Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Пост – особый период в жизни каждого христианина. В это время принято ограничивать употребление мяса. Однако это не помеха для вкусного обеда или ужина, ведь на рынке есть большое количество вкусной рыбы.
Классическая греческая рыба – это блюдо, состоящее из обжаренного филе трески и овощного соуса. Подавать его можно как теплым, так и холодным.
Интересно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт рыбы по-гречески
- Время: 40 минут
- Порций: 1
– 300 грамм филе трески;
– 40 грамм муки;
– 2 морковки;
– корень петрушки;
– 35 грамм томатной пасты;
– 80 грамм лука порей;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– специи: соль, перец, душистый перец, лавровый лист. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготовление:
- Морковь и петрушку почистите и натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами.
- Обжарьте овощи в кастрюле со столовой ложкой оливкового масла.
- К овощам следует добавить воду (чтобы покрывала овощи), 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 0,5 чайной ложки перца и 0,25 чайной ложки соли. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут.
- Тем временем нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке.
- Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом.
- Овощи приправьте по вкусу.
- Жареную рыбу выложите в миску и полейте овощным соусом.
- Оставьте в холодильнике на ночь.