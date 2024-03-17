Классическая греческая рыба – это блюдо, состоящее из обжаренного филе трески и овощного соуса. Подавать его можно как теплым, так и холодным.

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Рецепт рыбы по-гречески

  • Время: 40 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Морковь и петрушку почистите и натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами.
  2. Обжарьте овощи в кастрюле со столовой ложкой оливкового масла.
  3. К овощам следует добавить воду (чтобы покрывала овощи), 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 0,5 чайной ложки перца и 0,25 чайной ложки соли. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут.
  4. Тем временем нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке.
  5. Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом.
  6. Овощи приправьте по вкусу.
  7. Жареную рыбу выложите в миску и полейте овощным соусом.
  8. Оставьте в холодильнике на ночь.