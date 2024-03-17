Классическая греческая рыба – это блюдо, состоящее из обжаренного филе трески и овощного соуса. Подавать его можно как теплым, так и холодным.
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Рецепт рыбы по-гречески
- Время: 40 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Морковь и петрушку почистите и натрите на терке, а лук-порей нарежьте полукольцами.
- Обжарьте овощи в кастрюле со столовой ложкой оливкового масла.
- К овощам следует добавить воду (чтобы покрывала овощи), 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 0,5 чайной ложки перца и 0,25 чайной ложки соли. Тушите овощи на медленном огне около 20 минут.
- Тем временем нарежьте рыбу кусочками, посыпьте щепоткой соли и обваляйте в муке.
- Обжарьте рыбу на сковороде с оливковым маслом.
- Овощи приправьте по вкусу.
- Жареную рыбу выложите в миску и полейте овощным соусом.
- Оставьте в холодильнике на ночь.