Класична грецька риба – це страва, що складається з обсмаженого філе тріски та овочевого соусу. Подавати її можна як теплою, так і холодною.
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Рецепт риби по-грецьки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Моркву і петрушку почистіть і натріть на тертці, а цибулю-порей наріжте півкільцями.
- Обсмажте овочі в каструлі зі столовою ложкою оливкової олії.
- До овочів слід додати воду (щоб покривала овочі), 2 лаврових листи, 4 зерна запашного перцю, 0,5 чайної ложки перцю і 0,25 чайної ложки солі. Тушкуйте овочі на повільному вогні близько 20 хвилин.
- Тим часом наріжте рибу шматочками, посипте дрібкою солі і обваляйте в борошні.
- Обсмажте рибу на сковороді з оливковою олією.
- Овочі приправте до смаку.
- Смажену рибу викладіть в миску і полийте овочевим соусом.
- Залиште в холодильнику на ніч.