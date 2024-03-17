Класична грецька риба – це страва, що складається з обсмаженого філе тріски та овочевого соусу. Подавати її можна як теплою, так і холодною.

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Рецепт риби по-грецьки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Моркву і петрушку почистіть і натріть на тертці, а цибулю-порей наріжте півкільцями.
  2. Обсмажте овочі в каструлі зі столовою ложкою оливкової олії.
  3. До овочів слід додати воду (щоб покривала овочі), 2 лаврових листи, 4 зерна запашного перцю, 0,5 чайної ложки перцю і 0,25 чайної ложки солі. Тушкуйте овочі на повільному вогні близько 20 хвилин.
  4. Тим часом наріжте рибу шматочками, посипте дрібкою солі і обваляйте в борошні.
  5. Обсмажте рибу на сковороді з оливковою олією.
  6. Овочі приправте до смаку.
  7. Смажену рибу викладіть в миску і полийте овочевим соусом.
  8. Залиште в холодильнику на ніч.