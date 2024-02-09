Вкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать
9 февраля 2024, 23:56Читати новину українською
Источник:Господынька
Есть так много рецептов, о которых мы в водовороте жизни начали забывать. А зря! Они ведь не только вкусные, но и возвращают в яркие воспоминания.
Этот салат был особенно популярным в 80-х. Он очень напоминает оливье, однако некоторые утверждают, что эта опция еще вкуснее.
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Рецепт салата из 80-х
Время: 45 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 грамм куриного филе;
– 350 грамм маринованных грибов;
– 2 маринованных огурца;
– 3 куриных яйца;
– 1 отварная морковь;
– 1 – 2 луковицы;
– майонез;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте курицу любым удобным способом.
- Затем охладите и нарежьте небольшими кусочками.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
- Отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Также нарежьте огурцы, грибы и вареные яйца.
- Все продукты соедините в большой миске и заправьте майонезом.
- Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте.
Приятного аппетита!