Вкуснее оливье и других: рецепт любимого салата, который мы начали забывать

9 февраля 2024, 23:56
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Господынька

Есть так много рецептов, о которых мы в водовороте жизни начали забывать. А зря! Они ведь не только вкусные, но и возвращают в яркие воспоминания.

Этот салат был особенно популярным в 80-х. Он очень напоминает оливье, однако некоторые утверждают, что эта опция еще вкуснее.

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Рецепт салата из 80-х

Время: 45 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм куриного филе;
– 350 грамм маринованных грибов;
– 2 маринованных огурца;
– 3 куриных яйца;
– 1 отварная морковь;
– 1 – 2 луковицы;
– майонез;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте курицу любым удобным способом.
  2. Затем охладите и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Также нарежьте огурцы, грибы и вареные яйца.
  5. Все продукты соедините в большой миске и заправьте майонезом.
  6. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська