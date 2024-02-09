Этот салат был особенно популярным в 80-х. Он очень напоминает оливье, однако некоторые утверждают, что эта опция еще вкуснее.
Интересно Их нельзя добавлять в кофе: эти ингредиенты точно испортят вкус напитка
Рецепт салата из 80-х
Время: 45 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Приготовьте курицу любым удобным способом.
- Затем охладите и нарежьте небольшими кусочками.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
- Отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Также нарежьте огурцы, грибы и вареные яйца.
- Все продукты соедините в большой миске и заправьте майонезом.
- Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте.
Приятного аппетита!