Этот салат был особенно популярным в 80-х. Он очень напоминает оливье, однако некоторые утверждают, что эта опция еще вкуснее.

Интересно Их нельзя добавлять в кофе: эти ингредиенты точно испортят вкус напитка

Рецепт салата из 80-х

Время: 45 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Приготовьте курицу любым удобным способом.
  2. Затем охладите и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета.
  4. Отварите морковь и нарежьте мелкими кубиками. Также нарежьте огурцы, грибы и вареные яйца.
  5. Все продукты соедините в большой миске и заправьте майонезом.
  6. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте.

Приятного аппетита!