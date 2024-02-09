Цей салат був особливо популярним у 80-х. Він дуже нагадує олів'є, однак дехто стверджує, що ця опція ще смачніша.
Цікаво Їх не можна додавати у каву: ці інгредієнти точно зіпсують смак напою
Рецепт салату з 80-х
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Приготуйте курку будь-яким зручним способом.
- Потім охолодіть та наріжте невеликими шматочками.
- Цибулю наріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору.
- Відваріть моркву та наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте огірки, гриби та варені яйця.
- Усі продукти з'єднайте у великій мисці та заправте майонезом.
- Посоліть та поперчіть до смаку і ще раз вимішайте.
Смачного!