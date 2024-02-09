Цей салат був особливо популярним у 80-х. Він дуже нагадує олів'є, однак дехто стверджує, що ця опція ще смачніша.

Цікаво Їх не можна додавати у каву: ці інгредієнти точно зіпсують смак напою

Рецепт салату з 80-х

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Приготуйте курку будь-яким зручним способом.
  2. Потім охолодіть та наріжте невеликими шматочками.
  3. Цибулю наріжте кубиками та обсмажте до золотистого кольору.
  4. Відваріть моркву та наріжте дрібними кубиками. Так само наріжте огірки, гриби та варені яйця.
  5. Усі продукти з'єднайте у великій мисці та заправте майонезом.
  6. Посоліть та поперчіть до смаку і ще раз вимішайте.

Смачного!