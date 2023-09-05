Шарлотка в считанные минуты: идеальный осенний десерт для занятых людей от Евгения Клопотенко

Для того, чтобы приготовить шарлотку, возьмите 2 – 3 яблока, тщательно помойте их, очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку.

Нарежьте сначала на небольшие дольки, затем измельчите их на мелкие кусочки размером примерно 1,5 – 2 сантиметра.