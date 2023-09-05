Шарлотка в считанные минуты: идеальный осенний десерт для занятых людей от Евгения Клопотенко
5 сентября 2023, 15:40Читати новину українською
Источник:Сайт Евгения Клопотенко
Запах яблок и ванильного сахара, аромат нежного теста и сочной начинки – это все о таком непревзойденном десерте как шарлотка. Делать его долго не придется, рецепт блюда очень прост.
Шарлотка – это быстрый пирог с яблоками, который можно приготовить легко и быстро. Если вы новичок на кухне или просто ищете вариант для вечернего перекуса, этот быстрый пирог с яблоками пригодится вам.
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Рецепт шарлотки
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 2 – 3 яблока;
– 2 столовые ложки апельсинового сока;
– 5 яиц;
– 200 грамм сахара;
– 200 грамм муки;
– 20 грамм сливочного масла (для смазывания формы);
– 10 грамм ванильного сахара;
– 1 щепотка соли.
Приготовление:
- Для того, чтобы приготовить шарлотку, возьмите 2 – 3 яблока, тщательно помойте их, очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте сначала на небольшие дольки, затем измельчите их на мелкие кусочки размером примерно 1,5 – 2 сантиметра.
- Если кожура мягкая и легко жуется, ее можно оставить без снятия. Вы можете попробовать кусочек, чтобы убедиться во вкусе.
- Переложите нарезанные яблоки в глубокую миску.
- Для того чтобы предотвратить их затемнение, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто выдавливая сок из цитруса. Если нет апельсинового сока, можете использовать лимонный, но добавьте поменьше, чтобы не сделать начинку слишком кислой. Добавьте к яблокам 5 граммов ванильного сахара и оставьте их на стороне.
- Включите духовку и разогрейте до 180 градусов.
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Теперь готовьте тесто для шарлотки. В большую миску вбейте 5 яиц. Добавьте 200 грамм сахара, 5 грамм ванильного сахара и небольшую ладошку соли.
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Взбивайте смесь миксером, пока она не станет белой и не увеличится объемом примерно вдвое.
- Постепенно добавьте 200 грамм просеянной муки и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой. Если вы пользуетесь кухонным роботом, обязательно снизьте обороты, чтобы предотвратить потерю объема яиц. Перемешивайте, пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно иметь жидкую консистенцию, но в то же время быть достаточно густым.
- Возьмите форму для выпечки диаметром (примерно 26 сантиметров). Это может быть любая удобная форма, но если вы хотите убедиться, что шарлотка не прилипнет к ней, используйте разъемную форму.
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Подготовьте ее смазав сливочным маслом и слегка посыпав мукой.
- Затем переверните форму и вытряхните остатки муки. Если вы используете разъемную форму для выпечки, застелите дно пергаментной бумагой и также присыпьте его мукой.
- Выложите тесто в форму и равномерно распределите его лопаткой по всей площади.
- Положите на тесто нарезанные яблоки равномерным слоем. Во время выпечки они опустятся внутрь теста.
- Печь шарлотку в духовке следует при температуре 180 градусов в течение 30 минут в режиме конвекции. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы он сохранял хорошую форму.
- По желанию посыпьте шарлотку сахарной пудрой, но делайте это только после полного остывания пирога, иначе сахар может растать.