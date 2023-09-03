Рогалики – одна из самых популярных домашних выпечок. Их издавна готовят в украинской кухне, особенно известный рецепт с рожей.
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Также вкусными будут рогалики с орешками или домашним повидлом. Каким: сливовым, клубничным, персиковым, вишневым или другим – выбирать вам!
Рецепт рогаликов с повидлом
- Время: 2 часа
- Порции: 20 штук
Приготовление:
- Просеиваем муку, добавляем охлажденное сливочное масло, соль, ваниль и быстренько перетираем в крошку.
- Добавляем охлажденную сметану, замешиваем тесто сначала ложкой, затем быстро рукой формируем в шарик, долго месить не нужно.
- Делим тесто на четыре части, формируем шарики и кладем под пленку в холодильник на час.
- Достаем шарик, раскатываем тесто в круг, делим на восемь частей. Добавляем начинку и закручиваем рогалики.
- Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут.
- Готовые рогалики выкладываем, чтобы застыли и щедро обваливаем сахарную пудру.
Приятного аппетита!