Рогалики – одна из самых популярных домашних выпечок. Их издавна готовят в украинской кухне, особенно известный рецепт с рожей.

Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать

Также вкусными будут рогалики с орешками или домашним повидлом. Каким: сливовым, клубничным, персиковым, вишневым или другим – выбирать вам!

Рецепт рогаликов с повидлом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 20 штук

Ингредиенты для теста:

– 150 граммов охлажденного сливочного масла;

– 150 граммов сметаны;

– 350 граммов муки;

– щепотка соли;

– ваниль.

Для начинки:

– домашнее повидло;

– орехи (по желанию).

Приготовление:

Просеиваем муку, добавляем охлажденное сливочное масло, соль, ваниль и быстренько перетираем в крошку.

Добавляем охлажденную сметану, замешиваем тесто сначала ложкой, затем быстро рукой формируем в шарик, долго месить не нужно.

Делим тесто на четыре части, формируем шарики и кладем под пленку в холодильник на час.

Достаем шарик, раскатываем тесто в круг, делим на восемь частей. Добавляем начинку и закручиваем рогалики.

Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут.

Готовые рогалики выкладываем, чтобы застыли и щедро обваливаем сахарную пудру.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить творожную запеканку с макаронами и изюмом, как из детского сада.