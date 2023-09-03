Рогалики – одна из самых популярных домашних выпечок. Их издавна готовят в украинской кухне, особенно известный рецепт с рожей.

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Также вкусными будут рогалики с орешками или домашним повидлом. Каким: сливовым, клубничным, персиковым, вишневым или другим – выбирать вам!

Рецепт рогаликов с повидлом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 20 штук

Приготовление:

  • Просеиваем муку, добавляем охлажденное сливочное масло, соль, ваниль и быстренько перетираем в крошку.
  • Добавляем охлажденную сметану, замешиваем тесто сначала ложкой, затем быстро рукой формируем в шарик, долго месить не нужно.
  • Делим тесто на четыре части, формируем шарики и кладем под пленку в холодильник на час.
  • Достаем шарик, раскатываем тесто в круг, делим на восемь частей. Добавляем начинку и закручиваем рогалики.
  • Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20 – 25 минут.
  • Готовые рогалики выкладываем, чтобы застыли и щедро обваливаем сахарную пудру.

Приятного аппетита!