Шарлотка — це швидкий пиріг з яблуками, який можна приготувати легко і швидко. Якщо ви новачок на кухні або просто шукаєте варіант для вечірнього перекусу, цей швидкий пиріг з яблуками стане вам у пригоді.

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Рецепт шарлотки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Осінній десерт / unsplash

Інгредієнти:

– 2 – 3 яблука;

– 2 столові ложки апельсинового соку;

– 5 яєць;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів борошна;

– 20 грамів вершкового масла (для змащування форми);

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 дрібка солі.

Приготування:

Для того, щоб приготувати шарлотку візьміть 2 – 3 яблука, ретельно помийте їх, очистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте спочатку на невеликі часточки, а потім подрібніть їх на дрібні шматочки розміром приблизно 1,5 – 2 сантиметри.

Якщо шкірка м'яка і легко жується, її можна залишити без зняття. Можете спробувати шматочок, щоб переконатися у смаку.

Перекладіть нарізані яблука в глибоку миску.

Для того, щоб запобігти їх затемненню збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто витискаючи сік з цитруса. Якщо немає апельсинового соку, можете використовувати лимонний, але додайте трохи менше, щоб не зробити начинку надто кислою. Також додайте до яблук 5 грамів ванільного цукру та залиште їх на стороні.

Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів.

Тепер готуйте тісто для шарлотки. У велику миску вбийте 5 яєць. Додайте 200 грамів цукру, 5 грамів ванільного цукру та невелику долоньку солі.

Збивайте суміш міксером, поки вона не стане білою і не збільшиться об'ємом приблизно вдвічі.

Поступово додайте 200 грамів просіяного борошна та обережно перемішайте силіконовою лопаткою. Якщо ви користуєтесь кухонним роботом, обов'язково знизьте оберти, щоб запобігти втраті об'єму яєць. Перемішуйте, поки борошно повністю не розчиниться у тісті. Тісто має мати рідку консистенцію, але водночас бути досить густим.

Візьміть форму для випікання діаметром (приблизно 26 сантиметрів). Це може бути будь-яка зручна форма, але якщо ви хочете переконатися, що шарлотка не прилипатиме до неї, використовуйте роз'ємну форму.

Підготуйте її обмастивши вершковим маслом та злегка посипавши борошном.

Потім переверніть форму і витрусіть залишки борошна. Якщо використовуєте роз'ємну форму для випікання, застеліть дно пергаментним папером і також присипте його борошном.

Викладіть тісто у форму та рівномірно розподіліть його лопаткою по всій площі.

Покладіть на тісто нарізані яблука рівномірним шаром. Під час випікання вони опустяться всередину тіста.

Пекти шарлотку у духовці слід при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин в режимі конвекції. Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб він зберігав гарну форму.

За бажанням, посипте шарлотку цукровою пудрою, але робіть це лише після повного остигання пирога, інакше цукор може розтанути.

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