Шарлотка — це швидкий пиріг з яблуками, який можна приготувати легко і швидко. Якщо ви новачок на кухні або просто шукаєте варіант для вечірнього перекусу, цей швидкий пиріг з яблуками стане вам у пригоді.
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Рецепт шарлотки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Осінній десерт / unsplash
Приготування:
- Для того, щоб приготувати шарлотку візьміть 2 – 3 яблука, ретельно помийте їх, очистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте спочатку на невеликі часточки, а потім подрібніть їх на дрібні шматочки розміром приблизно 1,5 – 2 сантиметри.
- Якщо шкірка м'яка і легко жується, її можна залишити без зняття. Можете спробувати шматочок, щоб переконатися у смаку.
- Перекладіть нарізані яблука в глибоку миску.
- Для того, щоб запобігти їх затемненню збризніть приблизно 2 столовими ложками апельсинового соку, просто витискаючи сік з цитруса. Якщо немає апельсинового соку, можете використовувати лимонний, але додайте трохи менше, щоб не зробити начинку надто кислою. Також додайте до яблук 5 грамів ванільного цукру та залиште їх на стороні.
- Увімкніть духовку та розігрійте її до 180 градусів.
- Тепер готуйте тісто для шарлотки. У велику миску вбийте 5 яєць. Додайте 200 грамів цукру, 5 грамів ванільного цукру та невелику долоньку солі.
- Збивайте суміш міксером, поки вона не стане білою і не збільшиться об'ємом приблизно вдвічі.
- Поступово додайте 200 грамів просіяного борошна та обережно перемішайте силіконовою лопаткою. Якщо ви користуєтесь кухонним роботом, обов'язково знизьте оберти, щоб запобігти втраті об'єму яєць. Перемішуйте, поки борошно повністю не розчиниться у тісті. Тісто має мати рідку консистенцію, але водночас бути досить густим.
- Візьміть форму для випікання діаметром (приблизно 26 сантиметрів). Це може бути будь-яка зручна форма, але якщо ви хочете переконатися, що шарлотка не прилипатиме до неї, використовуйте роз'ємну форму.
- Підготуйте її обмастивши вершковим маслом та злегка посипавши борошном.
- Потім переверніть форму і витрусіть залишки борошна. Якщо використовуєте роз'ємну форму для випікання, застеліть дно пергаментним папером і також присипте його борошном.
- Викладіть тісто у форму та рівномірно розподіліть його лопаткою по всій площі.
- Покладіть на тісто нарізані яблука рівномірним шаром. Під час випікання вони опустяться всередину тіста.
- Пекти шарлотку у духовці слід при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин в режимі конвекції. Після приготування залиште пиріг остигати у формі, щоб він зберігав гарну форму.
- За бажанням, посипте шарлотку цукровою пудрою, але робіть це лише після повного остигання пирога, інакше цукор може розтанути.