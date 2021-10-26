Шоколадно-банановые кексы – прекрасное начало дня. А как их вкусно есть с молоком... Только попробуйте!
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Рецепт шоколадно-банановых кексов
- Время: 60 минут
- Порции: 12 штук
Шоколадные кексы с бананом / Фото Алисы Купер
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 180℃.
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Подготовьте посуду для приготовления кексов: две глубокие миски.
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В одной смешайте все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, какао и разрыхлитель. В другой – взбейте яйца вилкой. Добавьте бананы и разомните их. Влейте растопленное сливочное масло, экстракт ванили, йогурт и измельченный шоколад (можно использовать дропсы).
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Смешайте две смеси и вымешайте тесто.
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Разложите тесто для кексов по формочкам. Предварительно их можно смазать маслом.
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Выпекайте кексы в духовке в течение 25 минут.
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Готовые кексы выньте из форм, охладите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!