Шоколадно-банановые кексы – прекрасное начало дня. А как их вкусно есть с молоком... Только попробуйте!

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Рецепт шоколадно-банановых кексов

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 12 штук



Шоколадные кексы с бананом / Фото Алисы Купер

Ингредиенты:

– 200 г муки;

– 5 г разрыхлителя для теста;

– 5 г соли;

– 90 г сахара;

– 1½ ст. л. какао;

– 2 сырых яйца;

– 1 ч. л. экстракта ванили;

– 70 г греческого йогурта;

– 70 г сливочного масла;

– 2 банана;

– 200 г шоколада.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180℃. Подготовьте посуду для приготовления кексов: две глубокие миски. В одной смешайте все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, какао и разрыхлитель. В другой – взбейте яйца вилкой. Добавьте бананы и разомните их. Влейте растопленное сливочное масло, экстракт ванили, йогурт и измельченный шоколад (можно использовать дропсы). Смешайте две смеси и вымешайте тесто. Разложите тесто для кексов по формочкам. Предварительно их можно смазать маслом. Выпекайте кексы в духовке в течение 25 минут. Готовые кексы выньте из форм, охладите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!