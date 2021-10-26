Шоколадно-бананові кекси – чудовий початок дня. А як вони смакують із молоком… Лишень скуштуйте!

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Рецепт шоколадно-бананових кексів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 12 штук


Шоколадні кекси з бананом / Фото Аліси Купер

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180℃.
  1. Підготуйте посуд для приготування кексів: дві глибокі миски.
  1. В одній змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор, какао та розпушувач. В іншій – збийте яйця виделкою. Додайте розім'яті банани. Далі розтоплене вершкове масло, екстракт ванілі, йогурт і подрібнений шоколад (можна взяти дропси).
  1. З'єднайте суміші й вимішайте тісто.
  1. Розкладіть тісто для кексів по формах. Попередньо їх можна змастити маслом.
  1. Випікайте кекси в духовці протягом 25 хвилин.
  1. Готові кекси вийміть із форм, охолодіть і подавайте до столу.

Смачного!