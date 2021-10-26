Как приготовить шоколадно-банановые кексы: рецепт блогера Алисы Купер

26 октября 2021 , 11:30
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Источник:

инстаграм Алисы Купер

Наверное, вы знаете много рецептов кексов. Но готовили ли вы их с бананом и шоколадом? Мы подобрали вариант, который точно понравится и взрослым, и детям.

Шоколадно-банановые кексы – прекрасное начало дня. А как их вкусно есть с молоком... Только попробуйте!

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Рецепт шоколадно-банановых кексов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 12 штук


Шоколадные кексы с бананом / Фото Алисы Купер

Ингредиенты:
– 200 г муки;
– 5 г разрыхлителя для теста;
– 5 г соли;
– 90 г сахара;
– 1½ ст. л. какао;
– 2 сырых яйца;
– 1 ч. л. экстракта ванили;
– 70 г греческого йогурта;
– 70 г сливочного масла;
– 2 банана;
– 200 г шоколада.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180℃.

  2. Подготовьте посуду для приготовления кексов: две глубокие миски.

  3. В одной смешайте все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, какао и разрыхлитель. В другой – взбейте яйца вилкой. Добавьте бананы и разомните их. Влейте растопленное сливочное масло, экстракт ванили, йогурт и измельченный шоколад (можно использовать дропсы).

  4. Смешайте две смеси и вымешайте тесто.

  5. Разложите тесто для кексов по формочкам. Предварительно их можно смазать маслом.

  6. Выпекайте кексы в духовке в течение 25 минут.

  7. Готовые кексы выньте из форм, охладите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак