Как приготовить шоколадно-банановые кексы: рецепт блогера Алисы Купер
Источник:инстаграм Алисы Купер
Наверное, вы знаете много рецептов кексов. Но готовили ли вы их с бананом и шоколадом? Мы подобрали вариант, который точно понравится и взрослым, и детям.
Шоколадно-банановые кексы – прекрасное начало дня. А как их вкусно есть с молоком... Только попробуйте!
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Рецепт шоколадно-банановых кексов
- Время: 60 минут
- Порции: 12 штук
Шоколадные кексы с бананом / Фото Алисы Купер
– 200 г муки;
– 5 г разрыхлителя для теста;
– 5 г соли;
– 90 г сахара;
– 1½ ст. л. какао;
– 2 сырых яйца;
– 1 ч. л. экстракта ванили;
– 70 г греческого йогурта;
– 70 г сливочного масла;
– 2 банана;
– 200 г шоколада.
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 180℃.
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Подготовьте посуду для приготовления кексов: две глубокие миски.
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В одной смешайте все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, какао и разрыхлитель. В другой – взбейте яйца вилкой. Добавьте бананы и разомните их. Влейте растопленное сливочное масло, экстракт ванили, йогурт и измельченный шоколад (можно использовать дропсы).
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Смешайте две смеси и вымешайте тесто.
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Разложите тесто для кексов по формочкам. Предварительно их можно смазать маслом.
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Выпекайте кексы в духовке в течение 25 минут.
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Готовые кексы выньте из форм, охладите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!