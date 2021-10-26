Как приготовить шоколадно-банановые кексы: рецепт блогера Алисы Купер

Наверное, вы знаете много рецептов кексов. Но готовили ли вы их с бананом и шоколадом? Мы подобрали вариант, который точно понравится и взрослым, и детям.

Шоколадно-банановые кексы – прекрасное начало дня. А как их вкусно есть с молоком... Только попробуйте!

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Рецепт шоколадно-банановых кексов

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 12 штук



Шоколадные кексы с бананом / Фото Алисы Купер

– 200 г муки;– 5 г разрыхлителя для теста;– 5 г соли;– 90 г сахара;– 1½ ст. л. какао;– 2 сырых яйца;– 1 ч. л. экстракта ванили;– 70 г греческого йогурта;– 70 г сливочного масла;– 2 банана;– 200 г шоколада.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180℃. Подготовьте посуду для приготовления кексов: две глубокие миски. В одной смешайте все сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, какао и разрыхлитель. В другой – взбейте яйца вилкой. Добавьте бананы и разомните их. Влейте растопленное сливочное масло, экстракт ванили, йогурт и измельченный шоколад (можно использовать дропсы). Смешайте две смеси и вымешайте тесто. Разложите тесто для кексов по формочкам. Предварительно их можно смазать маслом. Выпекайте кексы в духовке в течение 25 минут. Готовые кексы выньте из форм, охладите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!