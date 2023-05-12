Вкусный и легкий ужин: как приготовить быстрый салат с моцареллой и авокадо

12 мая 2023, 17:37
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Источник:

praktykulinarni

Такой салат станет отличным весенним ужином для тех, кто хочет держать себя в форме. Быстрое вкусное блюдо – это именно то, что хочется получить после тяжелого рабочего дня.

Салат с моцареллой и авокадо скоро станет одним из ваших фаворитов. Сочетание любимых ингредиентов и особый вкус еще никого не оставляли равнодушным.

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Рецепт салата с моцареллой и авокадо

Время: 15 минут
Порций: 2

Сочный ужин / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

  • Нарежьте листья салата, выложите на красивую тарелку.
  • Добавьте разрезанные пополам помидоры.
  • Сбрызните нарезанный авокадо лимонным соком, переложите на блюдо.
  • Добавьте моцареллу, порезанную на полкольца (предварительно вынув ее из маринования и обсушив на бумажном полотенце), лук-шалот (или красный лук), нарезанный перьями, сушеные помидоры, нарезанные соломкой, семена тыквы.
  • Смешайте бальзамический уксус с медом и оливковым маслом. Полейте салат. Посыпьте свежемолотым перцем.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська