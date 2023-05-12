Вкусный и легкий ужин: как приготовить быстрый салат с моцареллой и авокадо
12 мая 2023, 17:37Читати новину українською
Источник:praktykulinarni
Такой салат станет отличным весенним ужином для тех, кто хочет держать себя в форме. Быстрое вкусное блюдо – это именно то, что хочется получить после тяжелого рабочего дня.
Салат с моцареллой и авокадо скоро станет одним из ваших фаворитов. Сочетание любимых ингредиентов и особый вкус еще никого не оставляли равнодушным.
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Рецепт салата с моцареллой и авокадо
Время: 15 минут
Порций: 2
Сочный ужин / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Нарежьте листья салата, выложите на красивую тарелку.
- Добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Сбрызните нарезанный авокадо лимонным соком, переложите на блюдо.
- Добавьте моцареллу, порезанную на полкольца (предварительно вынув ее из маринования и обсушив на бумажном полотенце), лук-шалот (или красный лук), нарезанный перьями, сушеные помидоры, нарезанные соломкой, семена тыквы.
- Смешайте бальзамический уксус с медом и оливковым маслом. Полейте салат. Посыпьте свежемолотым перцем.