Салат с моцареллой и авокадо скоро станет одним из ваших фаворитов. Сочетание любимых ингредиентов и особый вкус еще никого не оставляли равнодушным.
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Рецепт салата с моцареллой и авокадо
Время: 15 минут
Порций: 2
Сочный ужин / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Нарежьте листья салата, выложите на красивую тарелку.
- Добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Сбрызните нарезанный авокадо лимонным соком, переложите на блюдо.
- Добавьте моцареллу, порезанную на полкольца (предварительно вынув ее из маринования и обсушив на бумажном полотенце), лук-шалот (или красный лук), нарезанный перьями, сушеные помидоры, нарезанные соломкой, семена тыквы.
- Смешайте бальзамический уксус с медом и оливковым маслом. Полейте салат. Посыпьте свежемолотым перцем.