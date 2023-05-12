Салат з моцарелою та авокадо швидко стане одним з ваших фаворитів. Поєднання улюблених інгредієнтів та особливий смак ще нікого не залишали байдужим.

Не пропустіть Смачно та корисно: рецепт сочевиці з курячими гомілками по-європейськи

Рецепт салату з моцарелою та авокадо

Час: 15 хвилин
Порцій: 2

Соковита вечеря / Фото prakty kulinarni

Приготування:

  • Наріжте листя салату, викладіть на красиву тарілку.
  • Додайте розрізані навпіл помідори.
  • Збризніть нарізаний авокадо лимонним соком, перекладіть на блюдо.
  • Додайте моцарелу, порізану на півкільця (попередньо вийнявши її з маринування і обсушивши на паперовому рушнику), цибулю-шалот (або червону цибулю), нарізану пір'ям, сушені помідори, нарізані соломкою, гарбузове насіння.
  • Змішайте бальзамічний оцет з медом і оливковою олією. Полийте салат. Посипте свіжомеленим перцем.