Готовить карпа можно разными способами: на пару, в духовке или жарить на сковороде. Чтобы легче было организовать предрождественскую подготовку, многие решают заранее купить свежую рыбу и заморозить ее. Тогда мы не тратим нервы на беготню бегать по магазинам, чтобы купить желаемый деликатес. Звучит разумно, но перед жаркой карпа следует помнить о нескольких вещах.

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Размораживать карпа следует медленно, желательно за день до его приготовления. Быстрая разморозка (например, в горячей воде) приведет к тому, что рыба распадется на неаппетитные куски и потеряет сочность.

Ни в коем случае не бросайте в сковороду не полностью размороженное мясо. Мало того, что оно получится безвкусным, но и избыток воды, исходящей из рыбы, также приведет к тому, что рыба прилипнет ко дну сковороды или противню.

Сочная рыбка / Фото interia

Идеальная смесь для карпа

Яйцо, панировочные сухари и мука являются ингредиентами традиционной панировочной смеси, также часто используемой для других видов мяса.

Сковороду и масло для жарки нужно хорошо разогреть. Проведите простой тест. Перед тем как начать жарить карпа, на сковороду налейте чуть-чуть кляра. Если он начинает красиво краснеть – это признак того, что рыбу можно поставить на плиту.