Как приготовить сочную курицу с рисом в духовке с томатным соусом: домашний рецепт

5 июля 2021 , 19:47
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Источник:

24 канал

Думаете, как разнообразить традиционное меню? Предлагаем приготовить простое, но вкусное блюдо – ароматный рис с курицей с томатным соусом.

Ароматный рис с курицей – отличная идея на ужин. Для того чтобы блюдо было сочным, приготовьте соус из свежих томатов и сладкого перца.

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По желанию используйте любимые специи и соусы. Также к рису подавайте салаты из свежих овощей.

Как приготовить рис с курицей и соусом

  • Время: 55 минут
  • Порции: 2 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 129 ккал
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– 4 – 6 шт. томатов;
– 1 сладкий красный перец;
– 150 граммов риса;
– растительное масло;
– 150 граммов томатов;
– петрушка;
– перец;
– щепотка соли.
  1. Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде в течение 5 –7 минут до золотой корочки.

Обжаренное куриное мясо / Фото Pexels

  1. Рис тщательно промойте, отварите в кипятке, сцедите воду.
  2. Для приготовления соуса очистите лук, измельчите ножом.
  3. Томаты помойте, очистите от кожуры, разрежьте пополам или кубиками.

Свежие томаты / Фото Pexels

  1. Сладкий перец помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте кубиками.
  2. На сковороде обжарьте лук несколько минут, добавьте томаты, сладкий перец, соль, перец, тушите в течение 15 минут.
  3. Снимите с огня, оставьте для охлаждения, выложите в блендер, измельчить до однородной консистенции.

Процесс обжарки томатов / Фото Pexels

  1. В форму выложите слоями – рис, мясо, соус, добавьте немного воды, закройте фольгой.
  2. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

  1. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 –35 минут до готовности.

Рис с курицей / Фото Freepik

  1. Достаньте готовое блюдо, выложите на тарелки. По желанию добавьте петрушку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева