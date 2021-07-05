Как приготовить сочную курицу с рисом в духовке с томатным соусом: домашний рецепт

Думаете, как разнообразить традиционное меню? Предлагаем приготовить простое, но вкусное блюдо – ароматный рис с курицей с томатным соусом.

Ароматный рис с курицей – отличная идея на ужин. Для того чтобы блюдо было сочным, приготовьте соус из свежих томатов и сладкого перца.

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По желанию используйте любимые специи и соусы. Также к рису подавайте салаты из свежих овощей.

Как приготовить рис с курицей и соусом

Время: 55 минут

55 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 129 ккал

Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде в течение 5 –7 минут до золотой корочки.

– 300 граммов куриного филе;– 1 луковица;– 4 – 6 шт. томатов;– 1 сладкий красный перец;– 150 граммов риса;– растительное масло;– 150 граммов томатов;– петрушка;– перец;– щепотка соли.

Обжаренное куриное мясо / Фото Pexels

Рис тщательно промойте, отварите в кипятке, сцедите воду. Для приготовления соуса очистите лук, измельчите ножом. Томаты помойте, очистите от кожуры, разрежьте пополам или кубиками.

Свежие томаты / Фото Pexels

Сладкий перец помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте кубиками. На сковороде обжарьте лук несколько минут, добавьте томаты, сладкий перец, соль, перец, тушите в течение 15 минут. Снимите с огня, оставьте для охлаждения, выложите в блендер, измельчить до однородной консистенции.

Процесс обжарки томатов / Фото Pexels

В форму выложите слоями – рис, мясо, соус, добавьте немного воды, закройте фольгой. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 –35 минут до готовности.

Рис с курицей / Фото Freepik