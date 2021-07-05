Как приготовить сочную курицу с рисом в духовке с томатным соусом: домашний рецепт
5 июля 2021 , 19:47Читати новину українською
Источник:24 канал
Думаете, как разнообразить традиционное меню? Предлагаем приготовить простое, но вкусное блюдо – ароматный рис с курицей с томатным соусом.
Ароматный рис с курицей – отличная идея на ужин. Для того чтобы блюдо было сочным, приготовьте соус из свежих томатов и сладкого перца.
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По желанию используйте любимые специи и соусы. Также к рису подавайте салаты из свежих овощей.
Как приготовить рис с курицей и соусом
- Время: 55 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 129 ккал
– 300 граммов куриного филе;
– 1 луковица;
– 4 – 6 шт. томатов;
– 1 сладкий красный перец;
– 150 граммов риса;
– растительное масло;
– 150 граммов томатов;
– петрушка;
– перец;
– щепотка соли.
- Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде в течение 5 –7 минут до золотой корочки.
Обжаренное куриное мясо / Фото Pexels
- Рис тщательно промойте, отварите в кипятке, сцедите воду.
- Для приготовления соуса очистите лук, измельчите ножом.
- Томаты помойте, очистите от кожуры, разрежьте пополам или кубиками.
Свежие томаты / Фото Pexels
- Сладкий перец помойте, очистите от кожуры, косточек, нарежьте кубиками.
- На сковороде обжарьте лук несколько минут, добавьте томаты, сладкий перец, соль, перец, тушите в течение 15 минут.
- Снимите с огня, оставьте для охлаждения, выложите в блендер, измельчить до однородной консистенции.
Процесс обжарки томатов / Фото Pexels
- В форму выложите слоями – рис, мясо, соус, добавьте немного воды, закройте фольгой.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Измельченная петрушка / Фото Unsplash
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 –35 минут до готовности.
Рис с курицей / Фото Freepik
- Достаньте готовое блюдо, выложите на тарелки. По желанию добавьте петрушку. Приятного аппетита!