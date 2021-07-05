Запашний рис з курятиною – чудова ідея на вечерю. Для того, щоб страва була соковитою, приготуйте власноруч соус зі свіжих томатів та солодкого перцю.

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За бажанням використовуйте улюблені спеції та соуси. Також до рису подавайте салати зі свіжих овочів.

Як приготувати рис з курятиною та соусом

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 129 ккал
  1. Куряче філе помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні протягом 5 – 7 хвилин до золотої скоринки.

Обсмажене куряче м'ясо/ Фото Pexels

  1. Рис ретельно промийте, відваріть в окропі, зцідіть воду.
  2. Для приготування соусу цибулю почистіть подрібніть ножем.
  3. Томати помийте, почистіть від шкірки, розріжте навпіл або кубиками.

Свіжі томати/ Фото Pexels

  1. Солодкий перець помийте, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте кубиками. 
  2. На пательні обсмажте цибулю кілька хвилин, додайте томати, солодкий перець, сіль, перець, тушкуйте протягом 15 хвилин.
  3. Зніміть з вогню, залиште для охолодження, викладіть у блендер, подрібніть до однорідної консистенції.

Процес обсмаження томатів/ Фото Pexels

  1. У форму викладіть шарами – рис, м'ясо, соус, трохи води, закрийте фольгою.
  2. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Подрібнена петрушка/Фото Unsplash

  1. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності.

Рис з курятиною/ Фото Freepik

  1. Дістаньте готову страву, викладіть на тарілки. За бажанням додайте петрушку. Смачного!