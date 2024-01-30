Не все знают элементарного: нужно ли варить сосиски

Сосиски – это когда вкусно и быстро, они являются отличным дополнением к любому гарниру. Это блюдо известно всем, однако споры о том, нужно ли их варить, до сих пор не утихают.

На прилавках магазинов можно встретить просто огромное разнообразие сосисок. Как их вкусно приготовить, чтобы понравилось всем?

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Нужно ли варить сосиски: есть однозначный ответ

Сосиски это уже готовый к потреблению продукт не требующий обязательной термической обработки. Чаще их опускают в воду из-за привычки и чтобы разогреть. Однако это можно сделать любым удобным для вас способом: в микроволновке на сковороде или даже на пару.

Быстро и вкусно / Фото unsplash

Как варить сосиски

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте сосиски в кипящую воду. Варите сосиски в течение 10 – 15 минут на умеренном огне.

Проверьте готовность вытащив одну сосиску из воды с помощью вилки или шпажки. Если получающийся бесцветный сок и сосиска равномерно нагрета внутри они готовы.

Как еще можно приготовить сосиски?

Для того, чтобы сосиски имели еще лучший вкус и были особенно сочные, их можно поджарить на сковороде. Это отличный и быстрый вариант для завтрака, ведь они прекрасно гармонируют с яйцами. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного растительного масла.

Положите сосиски на разогретую сковороду. Жарьте сосиски до золотистого цвета, время от времени переворачивая.

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