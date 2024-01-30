Не всі знають елементарного: чи треба варити сосиски

Сосиски – це коли смачно та швидко, вони є чудовим доповненням до будь-якого гарніру. Ця страва відома усім, однак суперечки про те, чи потрібно їх варити, досі не вщухають.

На прилавках магазинів можна зустріти просто величезне різноманіття сосисок. Як їх смачно приготувати, щоб сподобалося кожному?

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Чи потрібно варити сосиски: є однозначна відповідь

Сосиски – це вже готовий до споживання продукт, який не потребує обов'язкової термічної обробки. Найчастіше їх опускають у воду через звичку та щоб розігріти. Проте це можна зробити будь-яким зручним для вас способом: у мікрохвильовій печі, на сковороді або навіть на пару.

Швидко та смачно / Фото unsplash

Як варити сосиски

Налийте воду у каструлю та доведіть до кипіння. Додайте сосиски у киплячу воду. Варіть сосиски впродовж 10 – 15 хвилин на помірному вогні.

Перевірте готовність, витягнувши одну сосиску з води за допомогою вилки або шпажки. Якщо сік, що виходить, безбарвний і сосиска рівномірно нагріта всередині, вони готові.

Як ще можна приготувати сосиски

Для того, щоб сосиски мали ще кращий смак та були особливо соковиті, їх можна підсмажити на пательні. Це чудовий та швидкий варіант для сніданку, адже вони прекрасно гармонують з яйцями. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте трохи олії.

Покладіть сосиски на розігріту сковороду. Смажте сосиски до золотистого кольору, час від часу перевертаючи.

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