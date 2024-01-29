Такой картофель можно подать на семейный обед или на праздничное застолье. Это универсальный спутник любого главного блюда. Несколько секретов – и ваш гарнир точно будет близок к идеалу.

Не пропустите На что следует обратить внимание в магазине и при чем здесь цена: как выбрать свежий торт

Температура и время

Время выпекания зависит от того насколько старый картофель и какой у него размер. Среднее время составляет 35 минут при температуре 185 градусов. Молодой картофель запекать нужно менее примерно 25 минут.

Рецепт печеного картофеля

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Особый вкус / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля

– приправа для картофеля по вкусу

– паприка по вкусу

– соль по вкусу

– растительное масло.

Приготовление:

Картошку тщательно вымойте и нарежьте на восемь частей. Затем переложите ее в форму для запекания, обильно сбрызните маслом и посыпьте специями. Накройте форму алюминиевой фольгой и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при 185 градусах около 40 минут, пока картофель хорошо не подрумянится. Подавайте горячим.

Нужно ли отваривать картофель перед запеканием

К этому приему можно прибегнуть, если нужно уменьшить время запекания. Надо сначала отварить картофель в подсоленной воде в течение 10-15 минут, а затем перед запеканием смешать со специями. Затем просто поставьте ее в духовку на 15 минут и готово!

Универсальный рецепт: как правильно жарить куриное филе.