Такой картофель можно подать на семейный обед или на праздничное застолье. Это универсальный спутник любого главного блюда. Несколько секретов – и ваш гарнир точно будет близок к идеалу.
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Температура и время
Время выпекания зависит от того насколько старый картофель и какой у него размер. Среднее время составляет 35 минут при температуре 185 градусов. Молодой картофель запекать нужно менее примерно 25 минут.
Рецепт печеного картофеля
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Особый вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Картошку тщательно вымойте и нарежьте на восемь частей.
- Затем переложите ее в форму для запекания, обильно сбрызните маслом и посыпьте специями.
- Накройте форму алюминиевой фольгой и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте при 185 градусах около 40 минут, пока картофель хорошо не подрумянится.
- Подавайте горячим.
Нужно ли отваривать картофель перед запеканием
К этому приему можно прибегнуть, если нужно уменьшить время запекания. Надо сначала отварить картофель в подсоленной воде в течение 10-15 минут, а затем перед запеканием смешать со специями. Затем просто поставьте ее в духовку на 15 минут и готово!