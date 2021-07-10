Как приготовить сырное суфле: три рецепта вкусного завтрака
10 июля 2021 , 10:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Думаете, что приготовить на завтрак? Мы подготовили для вас рецепт сырного суфле, которое понравится всей семье. Обязательно попробуйте.
Суфле – блюдо французской кухни, которое готовят из яичных желтков, белков, молока, с добавлением разнообразной начинки. Может быть десертом или основным блюдом.
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Сладкое суфле готовят на основе соуса бешамель или с добавлением сыра, сахара, шоколада, а в соленые блюда – добавляют кусочки мяса, грибов, овощей. Выпекают суфле в специальной огнеупорной посуде.
Суфле с сыром / Фото Unsplash
Рецепт суфлеИнгредиенты:
– 200 граммов творога;
– 3 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 30 граммов сливочного масла 82%;
– 1 столовая ложка муки;
– 200 миллилитров молока 2,5%;
– 50 граммов муки;
– 1 чайная ложка сахарной пудры;
– щепотка соли.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Белки взбейте с сахарной пудрой до крутых пиков.
- Творог тщательно перетрите, добавьте соль, муку, молоко, желтки, перемешайте, добавьте белки, перемешайте до однородной консистенции.
- Формы смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут. Достаньте из духовки, подавайте теплым.
Суфле со сметаной / Фото Unsplash
Рецепт суфле со сметанойИнгредиенты:
– 2 яйца;
– 250 граммов муки;
– 5 граммов дрожжей;
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 200 граммов сметаны 15%;
– соль.
- В миску выложите половину сметаны, добавьте соль, дрожжи.
- Далее – добавьте мягкое сливочное масло, муку.
- Разделите желтки от белков. Желтки добавьте в сметану, перемешайте.
- Белки взбейте в пышную пену, добавьте в сметану, перемешайте до однородной консистенции.
- Тесто выложите в формы. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте из духовки, сразу подавайте к столу.
Суфле с яблоком / Фото Unsplash
Рецепт суфле с яблокомИнгредиенты:
– 3 яйца;
– 500 граммов творога;
– 50 граммов манной крупы;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 яблоко.
- Творог пропустите через сито. В миске соедините с манкой, перемешайте до однородной консистенции.
- Разделите белки от желтков. Белки взбейте в густую пену, добавьте сахарную пудру
- В творожную смесь, добавьте желтки, перемешайте, добавьте взбитые белки, сливочное масло, перемешайте
- Яблоко помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Выложите тесто в специальные формы. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте из духовки, сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!