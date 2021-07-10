Суфле – блюдо французской кухни, которое готовят из яичных желтков, белков, молока, с добавлением разнообразной начинки. Может быть десертом или основным блюдом.
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Сладкое суфле готовят на основе соуса бешамель или с добавлением сыра, сахара, шоколада, а в соленые блюда – добавляют кусочки мяса, грибов, овощей. Выпекают суфле в специальной огнеупорной посуде.
Суфле с сыром / Фото Unsplash
Рецепт суфле
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Белки взбейте с сахарной пудрой до крутых пиков.
- Творог тщательно перетрите, добавьте соль, муку, молоко, желтки, перемешайте, добавьте белки, перемешайте до однородной консистенции.
- Формы смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут. Достаньте из духовки, подавайте теплым.
Суфле со сметаной / Фото Unsplash
Рецепт суфле со сметаной
- В миску выложите половину сметаны, добавьте соль, дрожжи.
- Далее – добавьте мягкое сливочное масло, муку.
- Разделите желтки от белков. Желтки добавьте в сметану, перемешайте.
- Белки взбейте в пышную пену, добавьте в сметану, перемешайте до однородной консистенции.
- Тесто выложите в формы. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте из духовки, сразу подавайте к столу.
Суфле с яблоком / Фото Unsplash
Рецепт суфле с яблоком
- Творог пропустите через сито. В миске соедините с манкой, перемешайте до однородной консистенции.
- Разделите белки от желтков. Белки взбейте в густую пену, добавьте сахарную пудру
- В творожную смесь, добавьте желтки, перемешайте, добавьте взбитые белки, сливочное масло, перемешайте
- Яблоко помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Выложите тесто в специальные формы. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте из духовки, сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!