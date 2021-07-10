Суфле – блюдо французской кухни, которое готовят из яичных желтков, белков, молока, с добавлением разнообразной начинки. Может быть десертом или основным блюдом.

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Сладкое суфле готовят на основе соуса бешамель или с добавлением сыра, сахара, шоколада, а в соленые блюда – добавляют кусочки мяса, грибов, овощей. Выпекают суфле в специальной огнеупорной посуде.

Суфле с сыром / Фото Unsplash​

Рецепт суфле

Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 3 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 1 столовая ложка муки;

– 200 миллилитров молока 2,5%;

– 50 граммов муки;

– 1 чайная ложка сахарной пудры;

– щепотка соли.

Твердый сыр натрите на крупной терке. Белки взбейте с сахарной пудрой до крутых пиков. Творог тщательно перетрите, добавьте соль, муку, молоко, желтки, перемешайте, добавьте белки, перемешайте до однородной консистенции. Формы смажьте сливочным маслом, выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 25 – 30 минут. Достаньте из духовки, подавайте теплым.

Суфле со сметаной / Фото Unsplash

Рецепт суфле со сметаной

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 250 граммов муки;

– 5 граммов дрожжей;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 200 граммов сметаны 15%;

– соль.

В миску выложите половину сметаны, добавьте соль, дрожжи. Далее – добавьте мягкое сливочное масло, муку. Разделите желтки от белков. Желтки добавьте в сметану, перемешайте. Белки взбейте в пышную пену, добавьте в сметану, перемешайте до однородной консистенции. Тесто выложите в формы. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте из духовки, сразу подавайте к столу.

Суфле с яблоком / Фото Unsplash

Рецепт суфле с яблоком

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 500 граммов творога;

– 50 граммов манной крупы;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 яблоко.