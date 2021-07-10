Суфле – страва французької кухні, яке готують з яєчних жовтків, білків, молока, з додаванням різноманітної начинки. Може бути десертом або основною стравою.
Читайте також Ресторанна страва за кілька хвилин: чому варто скуштувати Курочку су-від від ТМ "Наша Ряба"
Солодке суфле готують на основі соусу бешамель або з додаванням сиру, цукру, шоколаду, а у солоні страви – додають шматочки м'яса, грибів, овочів. Випікають суфле у спеціальному вогнетривкому посуді.
Суфле з сиром/ Фото Unsplash
Рецепт суфле
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Білки збийте з цукровою пудрою до крутих піків.
- Домашній сир ретельно перетріть, додайте сіль, борошно, молоко, жовтки, перемішайте, додайте білки, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форми змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин. Дістаньте з духовки, подавайте теплим.
Суфле зі сметаною/ Фото Unsplash
Рецепт суфле зі сметаною
- У миску викладіть половину сметани, додайте сіль, дріжджі.
- Далі – додайте м'яке вершкове масло, борошно.
- Розділіть жовтки від білків. Жовтки додайте у сметану, перемішайте.
- Білки збийте у пишну піну, додайте у сметану, перемішайте до однорідної консистенції.
- Тісто викладіть у форми. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте з духовки, одразу подавайте до столу.
Суфле з яблуком/ Фото Unsplash
Рецепт суфле з яблуком
- Домашній сир пропустіть через сито. У мисці з'єднайте з манкою, перемішайте до однорідної консистенції.
- Розділіть білки від жовтків. Білки збийте у густу піну, додайте цукрову пудру.
- У сирну суміш, додайте жовтки, перемішайте, додайте збиті білки, вершкове масло, перемішайте
- Яблуко помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Викладіть тісто у спеціальні форми. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, одразу подавайте до столу. Смачного!