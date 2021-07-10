Суфле – страва французької кухні, яке готують з яєчних жовтків, білків, молока, з додаванням різноманітної начинки. Може бути десертом або основною стравою.

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Солодке суфле готують на основі соусу бешамель або з додаванням сиру, цукру, шоколаду, а у солоні страви – додають шматочки м'яса, грибів, овочів. Випікають суфле у спеціальному вогнетривкому посуді.

Суфле з сиром/ Фото Unsplash

Рецепт суфле

Інгредієнти:

– 200 грамів домашнього сиру;

– 3 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– 1 столова ложка борошна;

– 200 мілілітрів молока 2,5%;

– 50 грамів борошна;

– 1 чайна ложка цукрової пудри;

– дрібка солі.

Твердий сир натріть на грубій тертці. Білки збийте з цукровою пудрою до крутих піків. Домашній сир ретельно перетріть, додайте сіль, борошно, молоко, жовтки, перемішайте, додайте білки, перемішайте до однорідної консистенції. Форми змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин. Дістаньте з духовки, подавайте теплим.

Суфле зі сметаною/ Фото Unsplash

Рецепт суфле зі сметаною

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 250 грамів борошна;

– 5 грамів дріжджів;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 200 грамів сметани 15%;

– сіль.

У миску викладіть половину сметани, додайте сіль, дріжджі. Далі – додайте м'яке вершкове масло, борошно. Розділіть жовтки від білків. Жовтки додайте у сметану, перемішайте. Білки збийте у пишну піну, додайте у сметану, перемішайте до однорідної консистенції. Тісто викладіть у форми. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, одразу подавайте до столу.

Суфле з яблуком/ Фото Unsplash

Рецепт суфле з яблуком

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 500 домашнього сиру;

– 50 грамів манної крупи;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 яблуко.