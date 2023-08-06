Секрет вкусного томатного сока заключается в небольшом добавлении сельдерея. Именно этот ингредиент придает освежающий и немного пикантный вкус. Этот сок следует готовить в самый пик сезона, ведь для него подойдут даже перезрелые плоды.
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Рецепт томатного сока
- Время: 1 час
- Порций: 4
Как же вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Помидоры помойте, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю с толстым дном.
- К помидорам добавьте нарезанный сельдерей.
- Доведите до кипения, снимите с огня.
- Помидоры протрите через сито, выбросьте семена и остатки кожуры.
- Снова вскипятите сок и посолите по вкусу.
- Разлейте горячий томатный сок в бутылки или закручивающиеся банки. Они обязательно должны быть чистыми и простерилизованными.
- Готовые бутылки или банки накройте одеялом и оставьте остывать.