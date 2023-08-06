Секрет смачного томатного соку полягає в невеликому додаванні селери. Саме цей інгредієнт надає освіжаючий і трохи пікантний смак. Цей сік варто готувати у самий пік сезону, адже для нього підійдуть навіть перестиглі плоди.

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Рецепт томатного соку

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Як же смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 кілограми стиглих помідорів;

– 2 – 3 стебла селери;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Помідори помийте, наріжте шматочками і покладіть в каструлю з товстим дном.

До помідорів додайте нарізану селеру.

Доведіть до кипіння, зніміть з вогню.

Помідори перетріть через сито, викиньте насіння і залишки шкірки.

Знову закип'ятіть сік та посоліть до смаку.

Розлийте гарячий томатний сік у пляшки або банки, що закручуються. Вони обов'язково мають бути чисті та простерилізовані.

Готові пляшки або банки накрийте ковдрою і залиште остигати.

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