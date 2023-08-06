Секрет смачного томатного соку полягає в невеликому додаванні селери. Саме цей інгредієнт надає освіжаючий і трохи пікантний смак. Цей сік варто готувати у самий пік сезону, адже для нього підійдуть навіть перестиглі плоди.

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Рецепт томатного соку

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

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Приготування:

  • Помідори помийте, наріжте шматочками і покладіть в каструлю з товстим дном.
  • До помідорів додайте нарізану селеру.
  • Доведіть до кипіння, зніміть з вогню.
  • Помідори перетріть через сито, викиньте насіння і залишки шкірки.
  • Знову закип'ятіть сік та посоліть до смаку.
  • Розлийте гарячий томатний сік у пляшки або банки, що закручуються. Вони обов'язково мають бути чисті та простерилізовані.
  • Готові пляшки або банки накрийте ковдрою і залиште остигати.