Как приготовить топинамбур: рецепт крем-супа из земляной груши

А вы знаете, как правильно приготовить топинамбур, чтобы он не почернел и был вкусным? Если вы впервые слышите про этот корнеплод – мы подготовили для вас несколько важных советов и вкусный и изысканный рецепт крем-супа, который обожает сам Владимир Ярославский.

Топинамбур, или еще его называют: земляная груша или иерусалимский артишок – корнеплод, который не только вкусен, но еще полезен.

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Родиной корнеплода считается Южная Америка. Топинамбур похож на привычный нам картофель, а его зеленую часть часто используют в качестве корма для животных.

Топинамбур / Фото Суперсадоводы

Польза топинамбура

Плоды топинамбура содержат множество витаминов и минералов. Также в них можно найти:

белки;

железо;

клетчатку;

незаменимые аминокислоты;

органические кислоты;

пектин.

Топинамбур советуют употреблять людям с сахарным диабетом, ведь он богат натуральным аналогом инсулина.

Что приготовить из топинамбура

Из корнеплода часто готовят десерты. Также его используют как основу сладкого сиропа, заменяющего сахар. Он считается лучшей заменой кристаллического белого сахара, потому что топинамбур содержит вещества, помогающие регулировать обмен сахара в организме.

Топинамбур можно употреблять в любом виде: сырым (в салатах) или обрабатывать термически (пюре, крем-супы).

Рецепт крем-супа из топинамбура

Время: 40 минут

Порции: 4

– 750 граммов очищенного топинамбура;– 125 граммов лука;– 75 граммов копченого бекона;– 75 граммов белого сухого вина;– 500 граммов куриного бульона;– 30 граммов масла для жарки;– 50 граммов сливок;– соль.

Приготовление:

Подготовьте холодную воду для топинамбура, прежде чем начать его очищать от кожуры. Иначе он потемнеет.

Нарежьте бекон кусочками и обжарьте на среднем огне в кастрюле.

Добавьте нарезанный кубиками лук.

Когда он начнет подрумяниваться, добавьте крупно нарезанный топинамбур и обжаривайте все 5 минут.

Важно, чтобы поверхность корнеплода стала прозрачной и прогрелась.

Крем-суп из топинамбура / Фото Владимира Ярославского

Влейте в ингредиенты вино и выпарьте его на маленьком огне.

Затем залейте все горячим куриным бульоном и тушите 40 минут под крышкой. Корнеплод должен смягчиться.

Снимите суп с плиты. Перебейте его блендером в однородную массу.

Снова отправьте блюдо на плиту.

Добавьте в крем-суп специи: посолите, влейте сливки.

Я подаю, полив душистым оливковым маслом или готовлю тартар из сырого топинамбура и кладу его как гарнир к супу,

– отметил Владимир Ярославский.

Также в блюду можно добавить трюфельное масло, оно особенно подчеркивает вкус крем-супа.

Крем-суп из топинамбура готов. Приятного аппетита!

Что делать с кожурой от топинамбура

Владимир Ярославский никогда не выбрасывает кожуру от корнеплода, ведь из нее также можно приготовить вкусное блюдо.

В частности, ее нужно отварить на пару 20 минут. Затем охладить на воздухе и обжарить во фритюре до румяности. Сдобрите солью, или еще горячей посыпте пармезаном.

Шеф-повар уверяет, что это невероятно вкусно, ведь в топинамбуре основная часть ароматических веществ находится сразу под кожурой.

Текст публикации Владимира Ярославского:

Суп-пюре из топинамбура

Один из самых недооцененных нами корнеплодов. Однако мы уже начинаем понимать, какой он не просто вкусный, но еще и чрезвычайно полезный. Из него готовят десерты и самый полезный сладкий сироп – заменитель сахара, считается такой подсластитель лучшей заменой кристаллического сахара, потому что топинамбур содержит вещества, помогающие регулировать обмен сахаров в организме! Вкусно есть сырым, очень вкусно в салатах – достаточно нарезать и погрузить в воду со льдом и лимоном, чтобы не темнел.

Я даю рецепт моего любимого блюда из топинамбура – ​​СУП. Вы будете просто в восторге от вкуса – необычного, но соблазняющего на следующую ложку.

Вам необходимо:

750 г очищенного топинамбура

125 г лука

75 г копченого бекона

75 г белого сухого вина

500 г куриного или овощного бульона

30 г масла для жарки

50 г сливок

Соль по своему вкусу

Возьмите еще и добавьте трюфельную пасту в конце приготовления – трюфель очень подходит к этому корнеплоду.

Когда очищаем топинамбур, кладем его в холодную воду – иначе потемнеет. Бекон режем и обжариваем на среднем огне прямо в кастрюле, добавляем лук, когда он уже начнет румяниться, добавляем крупно нарезанный топинамбур и обжариваем помешивая 5 минут. Добавляем белое вино и даем ему испариться. Затем заливаем все горячим бульоном и томим под крышкой 40 минут примерно, пока корешки не размякнут. Перебиваем все блендером и процеживаем через сито. Снова ставим огонь, добавляем по вкусу соль и доливаем сливки. Я подаю, полив душистым оливковым маслом, или готовлю тартар из сырого топинамбура и кладу его как гарнир к супу. Напоминаю – если добавить трюфельную пасту – будет улет!

И еще. Кожуру топинамбура не выбрасывайте!

Ее нужно отварить на пару 20 минут.

Дать остыть на воздухе и обжарить во фритюре до румяности.

Достать на салфетку и подсолить, или еще горячей посыпать пармезаном – это невероятно вкусно, потому что в топинамбуре основная часть ароматических веществ находится сразу под кожурой! Приятного аппетита!