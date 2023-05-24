Наполеон – известный торт, который готовят из листового теста, чаще всего используют заварной или масляный крем. Это лакомство известно на весь мир, просто под разными названиями.
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В США – Napoleon slice, в Великобритании – vanilla slice или cream slice, во Франции и Италии – мильфей. В зависимости от региона отличаются и способы его приготовления. Мы же приготовим торт по классическому рецепту.
Рецепт классического торта Наполеон
Время: 4 часа
Порций: 6
Вкус детства / Фото pexels
Приготовление:
- Чтобы тесто получилось легкое и воздушное, необходимо сначала просеять муку (первого сорта).
- Сливочное масло извлеките из холодильника (оно обязательно должно быть холодным) и натрите на грубой терке.
- Соедините муку с маслом, тщательно перемешайте и отложите
- В другой емкости смешайте сметану, яйцо и соду.
- Добавьте полученную массу в муку и замесите тесто, которое не прилипает к рукам.
- Из полученного теста должно получиться 11 шариков (заготовки для коржей).
- Оберните каждую в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.
- Затем достаньте из холодильника (для поддержания одинаковой температуры каждого коржа доставайте каждую заготовку поочередно).
- Раскатайте тесто в тонкий пласт, диаметр примерно 22 сантиметра. Лишнее тесто срежьте и отложите.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекайте лепешку 5 – 6 минут.
- Так же сформируйте и остальные лепешки для торта.
- Из обрезанных кусочков теста сформируйте лепешку произвольной формы и так запеките. Со временем это будет декор для торта.
- Для крема прогрейте молоко до пара.
- Яйца с сахаром взбейте в пену в отдельной миске. Добавьте в яичную массу муку и крахмал – снова перемешайте до однородной консистенции.
- 1/3 молока влейте в смесь из яиц и муки, перемешайте и снова добавьте к остальному молоку в кастрюле и снова поставьте на слабый огонь.
- Крем для торта постоянно помешивайте и дайте закипеть.
- После 30 секунд кипения снимите крем с огня.
- Перелейте крем в миску, добавьте ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и перемешайте его до однородности.
- Для того чтобы собрать торт, выложите первый корж и смажьте его 3 столовыми ложками крема, выложите на него следующий корж. Снова смажьте кремом и выложите следующий лепешку. Таким образом сформируйте торт из 10 лепешек, промазанных кремом.
- Корж из остатков теста измельчите в крошку и посыпьте торт: сверху и по бокам.
- По желанию торт Наполеон можно декорировать сезонными фруктами, например клубникой.
- Готовый торт должен настояться несколько часов при комнатной температуре. Перед подачей его лучше на 5 – 6 часов поместить в холодильник.
Как приготовить идеальный торт Наполеон
Для того чтобы получить пышное тесто, необходимо использовать сливочное масло с большой жирностью.
Перед тем как запекать лепешки в духовке, следует сделать на поверхности несколько проколов. Так они не будут сдуваться при выпечке и приготовятся равномерно.