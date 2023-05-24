Наполеон – відомий торт, який готують з листового тіста, найчастіше використовують заварний або масляний крем. Ці ласощі відомі на весь світ, просто під різними назвами.

Цікаво Неймовірно смачні: 3 рецепти бургерів на мангалі, які можуть замінити шашлик

У США — Napoleon slice, у Великій Британії — vanilla slice або cream slice, у Франції та Італії – мільфей. В залежності від регіону відрізняються і способи його приготування. Ми ж приготуємо торт за класичним рецептом.

Рецепт класичного торта Наполеон

Час: 4 години

Порцій: 6

Смак дитинства / Фото pexels

Інгредієнти:

Для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 7 грамів соди;

– щіпка солі;

– 1 яйце;

– 200 грамів сметани.

Крем:

– 1 літр молока;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 5 яєць;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Для того, щоб тісто вийшло легке та повітряне, необхідно спершу просіяти борошно (першого ґатунку).

Вершкове масло дістаньте з холодильника (воно обов'язково має бути холодним) та натріть на грубій терці.

З'єднайте борошно з маслом, ретельно вимішайте та відкладіть.

В іншій ємкості змішайте сметану, яйце та соду.

Додайте отриману масу до борошна та замісіть тісто, яке не прилипатиме до рук.

З отриманого тіста має вийти 11 кульок (заготовки для коржів).

Обгорніть кожну у харчову плівку та залишіть у холодильнику на 2 години.

Згодом дістаньте з холодильника (для підтримання однакової температури кожного коржа діставайте кожну заготовку по черзі).

Розкачайте тісто у тонкий пласт, діаметр приблизно 22 сантиметри. Зайве тісто зріжте та відкладіть.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Випікайте корж 5 – 6 хвилин.

Так само сформуйте і решту коржів для торта.

З обрізаних шматочків тіста сформуйте корж довільної форми та так запечіть. Згодом це буде декор для торта.

Для крему прогрійте молоко до пари.

Яйця з цукром збийте до піни в окремій мисці. Додайте до яєчної маси борошно й крохмаль – знову перемішайте до однорідної консистенції.

1/3 молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте та знову додайте до решти молока в каструлі та знову поставте на слабкий вогонь.

Крем для торта постійно помішуйте та дайте закипіти.

Після 30 секунд кипіння зніміть крем з вогню.

Перелийте крем в миску, додайте ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте його до однорідності.

Для того, щоб зібрати торт викладіть перший корж, та змастіть його 3 столовими ложками крему, викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів, промащених кремом.

Корж із залишків тіста подрібніть у крихту та посипте нею торт: зверху та по боках.

За бажанням торт Наполеон можна декорувати сезонними фруктами, наприклад полуницею.

Готовий торт має настоятися кілька годин при кімнатній температурі. Перед подачею його краще на 5 – 6 годину помістити у холодильник.