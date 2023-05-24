Наполеон – відомий торт, який готують з листового тіста, найчастіше використовують заварний або масляний крем. Ці ласощі відомі на весь світ, просто під різними назвами.
Цікаво Неймовірно смачні: 3 рецепти бургерів на мангалі, які можуть замінити шашлик
У США — Napoleon slice, у Великій Британії — vanilla slice або cream slice, у Франції та Італії – мільфей. В залежності від регіону відрізняються і способи його приготування. Ми ж приготуємо торт за класичним рецептом.
Рецепт класичного торта Наполеон
Час: 4 години
Порцій: 6
Смак дитинства / Фото pexels
Приготування:
- Для того, щоб тісто вийшло легке та повітряне, необхідно спершу просіяти борошно (першого ґатунку).
- Вершкове масло дістаньте з холодильника (воно обов'язково має бути холодним) та натріть на грубій терці.
- З'єднайте борошно з маслом, ретельно вимішайте та відкладіть.
- В іншій ємкості змішайте сметану, яйце та соду.
- Додайте отриману масу до борошна та замісіть тісто, яке не прилипатиме до рук.
- З отриманого тіста має вийти 11 кульок (заготовки для коржів).
- Обгорніть кожну у харчову плівку та залишіть у холодильнику на 2 години.
- Згодом дістаньте з холодильника (для підтримання однакової температури кожного коржа діставайте кожну заготовку по черзі).
- Розкачайте тісто у тонкий пласт, діаметр приблизно 22 сантиметри. Зайве тісто зріжте та відкладіть.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте корж 5 – 6 хвилин.
- Так само сформуйте і решту коржів для торта.
- З обрізаних шматочків тіста сформуйте корж довільної форми та так запечіть. Згодом це буде декор для торта.
- Для крему прогрійте молоко до пари.
- Яйця з цукром збийте до піни в окремій мисці. Додайте до яєчної маси борошно й крохмаль – знову перемішайте до однорідної консистенції.
- 1/3 молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте та знову додайте до решти молока в каструлі та знову поставте на слабкий вогонь.
- Крем для торта постійно помішуйте та дайте закипіти.
- Після 30 секунд кипіння зніміть крем з вогню.
- Перелийте крем в миску, додайте ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте його до однорідності.
- Для того, щоб зібрати торт викладіть перший корж, та змастіть його 3 столовими ложками крему, викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів, промащених кремом.
- Корж із залишків тіста подрібніть у крихту та посипте нею торт: зверху та по боках.
- За бажанням торт Наполеон можна декорувати сезонними фруктами, наприклад полуницею.
- Готовий торт має настоятися кілька годин при кімнатній температурі. Перед подачею його краще на 5 – 6 годину помістити у холодильник.
Як приготувати ідеальний торт Наполеон
Для того, щоб отримати пишне тісто необхідно використовувати вершкове масло з великою жирністю.
Перед тим як запікати коржі у духовці слід зробити на поверхні кілька проколів. Так вони не будуть здуватися при випічці і приготуються рівномірно.