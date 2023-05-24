Классический Наполеон, который вы ели в детстве: пошаговый рецепт

24 мая 2023, 08:32
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Торт Наполеон пользуется большой популярностью еще с 1850 года. С того времени у каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт и секреты приготовления

Наполеон – известный торт, который готовят из листового теста, чаще всего используют заварной или масляный крем. Это лакомство известно на весь мир, просто под разными названиями.

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В США – Napoleon slice, в Великобритании – vanilla slice или cream slice, во Франции и Италии – мильфей. В зависимости от региона отличаются и способы его приготовления. Мы же приготовим торт по классическому рецепту.

Рецепт классического торта Наполеон

Время: 4 часа
Порций: 6

Вкус детства / Фото pexels

Приготовление:

  • Чтобы тесто получилось легкое и воздушное, необходимо сначала просеять муку (первого сорта).
  • Сливочное масло извлеките из холодильника (оно обязательно должно быть холодным) и натрите на грубой терке.
  • Соедините муку с маслом, тщательно перемешайте и отложите
  • В другой емкости смешайте сметану, яйцо и соду.
  • Добавьте полученную массу в муку и замесите тесто, которое не прилипает к рукам.
  • Из полученного теста должно получиться 11 шариков (заготовки для коржей).
  • Оберните каждую в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.
  • Затем достаньте из холодильника (для поддержания одинаковой температуры каждого коржа доставайте каждую заготовку поочередно).
  • Раскатайте тесто в тонкий пласт, диаметр примерно 22 сантиметра. Лишнее тесто срежьте и отложите.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Выпекайте лепешку 5 – 6 минут.
  • Так же сформируйте и остальные лепешки для торта.
  • Из обрезанных кусочков теста сформируйте лепешку произвольной формы и так запеките. Со временем это будет декор для торта.
  • Для крема прогрейте молоко до пара.
  • Яйца с сахаром взбейте в пену в отдельной миске. Добавьте в яичную массу муку и крахмал – снова перемешайте до однородной консистенции.
  • 1/3 молока влейте в смесь из яиц и муки, перемешайте и снова добавьте к остальному молоку в кастрюле и снова поставьте на слабый огонь.
  • Крем для торта постоянно помешивайте и дайте закипеть.
  • После 30 секунд кипения снимите крем с огня.
  • Перелейте крем в миску, добавьте ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и перемешайте его до однородности.
  • Для того чтобы собрать торт, выложите первый корж и смажьте его 3 столовыми ложками крема, выложите на него следующий корж. Снова смажьте кремом и выложите следующий лепешку. Таким образом сформируйте торт из 10 лепешек, промазанных кремом.
  • Корж из остатков теста измельчите в крошку и посыпьте торт: сверху и по бокам.
  • По желанию торт Наполеон можно декорировать сезонными фруктами, например клубникой.
  • Готовый торт должен настояться несколько часов при комнатной температуре. Перед подачей его лучше на 5 – 6 часов поместить в холодильник.

Как приготовить идеальный торт Наполеон

Для того чтобы получить пышное тесто, необходимо использовать сливочное масло с большой жирностью.

Перед тем как запекать лепешки в духовке, следует сделать на поверхности несколько проколов. Так они не будут сдуваться при выпечке и приготовятся равномерно.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська