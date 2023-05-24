Классический Наполеон, который вы ели в детстве: пошаговый рецепт

Торт Наполеон пользуется большой популярностью еще с 1850 года. С того времени у каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт и секреты приготовления

Наполеон – известный торт, который готовят из листового теста, чаще всего используют заварной или масляный крем. Это лакомство известно на весь мир, просто под разными названиями.

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В США – Napoleon slice, в Великобритании – vanilla slice или cream slice, во Франции и Италии – мильфей. В зависимости от региона отличаются и способы его приготовления. Мы же приготовим торт по классическому рецепту.

Рецепт классического торта Наполеон

Время: 4 часа

Порций: 6

Вкус детства / Фото pexels

Ингредиенты:

Для тіста:

– 500 грамм пшеничной муки;

– 200 грамм сливочного масла;

– 7 грамм соды;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– 200 грамм сметаны.

Крем:

– 1 литр молока;

– 40 грамм пшеничной муки;

– 200 грамм сахара;

– 200 грамм сливочного масла;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 5 яиц;

– 40 грамм кукурузного крахмала.

Приготовление:

Чтобы тесто получилось легкое и воздушное, необходимо сначала просеять муку (первого сорта).

Сливочное масло извлеките из холодильника (оно обязательно должно быть холодным) и натрите на грубой терке.

Соедините муку с маслом, тщательно перемешайте и отложите

В другой емкости смешайте сметану, яйцо и соду.

Добавьте полученную массу в муку и замесите тесто, которое не прилипает к рукам.

Из полученного теста должно получиться 11 шариков (заготовки для коржей).

Оберните каждую в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа.

Затем достаньте из холодильника (для поддержания одинаковой температуры каждого коржа доставайте каждую заготовку поочередно).

Раскатайте тесто в тонкий пласт, диаметр примерно 22 сантиметра. Лишнее тесто срежьте и отложите.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выпекайте лепешку 5 – 6 минут.

Так же сформируйте и остальные лепешки для торта.

Из обрезанных кусочков теста сформируйте лепешку произвольной формы и так запеките. Со временем это будет декор для торта.

Для крема прогрейте молоко до пара.

Яйца с сахаром взбейте в пену в отдельной миске. Добавьте в яичную массу муку и крахмал – снова перемешайте до однородной консистенции.

1/3 молока влейте в смесь из яиц и муки, перемешайте и снова добавьте к остальному молоку в кастрюле и снова поставьте на слабый огонь.

Крем для торта постоянно помешивайте и дайте закипеть.

После 30 секунд кипения снимите крем с огня.

Перелейте крем в миску, добавьте ванильный сахар, холодные кубики сливочного масла и перемешайте его до однородности.

Для того чтобы собрать торт, выложите первый корж и смажьте его 3 столовыми ложками крема, выложите на него следующий корж. Снова смажьте кремом и выложите следующий лепешку. Таким образом сформируйте торт из 10 лепешек, промазанных кремом.

Корж из остатков теста измельчите в крошку и посыпьте торт: сверху и по бокам.

По желанию торт Наполеон можно декорировать сезонными фруктами, например клубникой.

Готовый торт должен настояться несколько часов при комнатной температуре. Перед подачей его лучше на 5 – 6 часов поместить в холодильник.