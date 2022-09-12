От бульона к подаче: готовим украинский борщ по всем кулинарным правилам

Процесс приготовления борща по всем кулинарным правилам требует больше времени, однако это того стоит! В итоге вы получите наваристое и душистое блюдо, которое захочется отведать еще и еще.

Когда вы приготовите украинский борщ по этому рецепту, вы убедитесь, что вкуснее вы еще не пробовали. Благодаря правильному приготовлению говяжьего бульона, нарезке овощей он будет как бы изысканный ресторан.

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Украинский борщ традиционно подают с домашней сметаной, рыхлыми пончиками с чесноком или черным хлебом и салом.

Рецепт украинского борща с фасолью и говядиной

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 8 – 10

Как приготовить говяжий бульон?

– говяжий хвост или кости с мясом;– 1 репчатый лук;– 1 средняя морковь;– большой помидор;– 4 – 5 горошин черного перца;– лавровый лист.

Приготовление:

Для приготовления говяжьего бульона выложите изрубленные произвольными кусками кости или хвост на противень, покрытый слоем пергамента для запекания.

Духовку разогрейте до 200 – 220 градусов в режиме "конвекция" и запеките все по 20 минут с двух сторон.

Пока запекается говядина для бульона, почистите лук и морковь, помойте и выложите их в глубокую кастрюлю. Выберите сосуд с емкостью не менее 4 литров.

С помидора снимите кожуру и отправьте в остальные овощи. Когда говяжий хвост или кости запечь, сразу отправьте их в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты.

Добавить лавровый лист, перец горошком и варить на медленном огне 2 – 3 часа.

Извлеките из него морковь, лук и томат. Кости или хвост переложите на отдельную тарелку. Процедить бульон через сито.

Как приготовить украинский борщ?



Украинский красный борщ / Фото Freepik

– 300 – 400 граммов говядины;– 2 – 3 средних свеклы;– 2 – 3 картофелины;– ⅙ белокочанной капусты;– банка консервированной фасоли;– банка томатов в собственном соку;– 4 – 6 зубчиков чеснока;– свежая зелень петрушки;– соль;– черный молотый перец;– сметана для подачи.

Приготовление:

Чтобы сохранить все полезные свойства свеклы, запеките в духовке: заверните в пищевую фольгу и запекайте при 190 градусах 40 минут. С готовой свеклы снимите шкурку и нарежьте мелкой соломкой.

Мелко нарубите белокочанную капусту, а отварную в бульоне морковь нарежьте кубиками, или используйте сырую по желанию.

Очистите и помойте картофель, нарежьте кубиком и оставьте в холодной воде.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте на ней кусочки говядины до золотистой корочки в течение 4-5 минут. Так все соки запечатываются внутри мяса.

Отправьте говядину в бульон и варите на среднем огне 15 минут. Добавьте к нему картофель, а через 10-15 минут морковь, капусту и томаты в собственном соке. Сдобрите все черным молотым перцем и солью.

В конце приготовления добавьте фасоль и свеклу. Доведите борщ до легкого кипения и отключите. Если свекла будет вариться больше минуты – борщ не будет красным.

Попробуйте борщ и по желанию добавить еще соли или перца. Выжмите в борщ очищенный чеснок и посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки. Перемешайте и накройте крышкой. Оставьте его настояться 15-30 минут и подавайте к столу со сметаной.

Приятного тебе аппетита!