Согласитесь, каждый день брать с собой на перекус, или просто готовить на завтрак бутерброды, тосты или жарить яйца надоедает. А что вы скажете, если мы предложим попробовать соленые мафины? Только представьте: они рыхлые, нежные, с приятным сырным вкусом, а вдобавок еще и с кубиками колбасы или ветчины и сладкого перца.

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Каждый мафин имеет свою бумажную корзину, в которой и выпекается. Удобство таких перекусов максимально комфортно как для детей, так и для взрослых.

Рецепт соленых мафинов с колбасой и сыром

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 12 штук

Ингредиенты:

– 2 куриных яйца;

– 5 столовых ложек масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 200 миллилитров кефира;

– 250 граммов муки;

– 3 грамма соды;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– 1 чайная ложка сахара;

– щепотка соли.

Для начинки:

– 100 граммов твердого сыра;

– 100 граммов колбасы;

– половина сладкого перца.

Специи:

– итальянские травы;

– сухой орегано;

– сухой чеснок;

– кусочки паприки.

Приготовление:

Куриные яйца, соль, сахар, кефир, томатную пасту, растительное масло и итальянские травы смешиваем в миске. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель, замешиваем однородное тесто.

Разогрейте духовку до 185 – 190 градусов.

Нарезаем небольшими кубиками колбасу, сладкий перец, натираем на грубой терке сыр. Добавляем к тесту нарезанную колбасу, перец и сыр. Сырую оставьте немного, чтобы сверху посыпать мафины.

В металлическую форму выложите бумажные формочки и туда по 1 полной столовой ложке теста, сверху присыпьте остатками творога.

Отправьте мафины запекаться 25 минут. После приготовления немного охладите и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!