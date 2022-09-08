Согласитесь, каждый день брать с собой на перекус, или просто готовить на завтрак бутерброды, тосты или жарить яйца надоедает. А что вы скажете, если мы предложим попробовать соленые мафины? Только представьте: они рыхлые, нежные, с приятным сырным вкусом, а вдобавок еще и с кубиками колбасы или ветчины и сладкого перца.
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Каждый мафин имеет свою бумажную корзину, в которой и выпекается. Удобство таких перекусов максимально комфортно как для детей, так и для взрослых.
Рецепт соленых мафинов с колбасой и сыром
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Куриные яйца, соль, сахар, кефир, томатную пасту, растительное масло и итальянские травы смешиваем в миске. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель, замешиваем однородное тесто.
- Разогрейте духовку до 185 – 190 градусов.
- Нарезаем небольшими кубиками колбасу, сладкий перец, натираем на грубой терке сыр. Добавляем к тесту нарезанную колбасу, перец и сыр. Сырую оставьте немного, чтобы сверху посыпать мафины.
- В металлическую форму выложите бумажные формочки и туда по 1 полной столовой ложке теста, сверху присыпьте остатками творога.
- Отправьте мафины запекаться 25 минут. После приготовления немного охладите и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!