В меру сладко и очень просто готовить: рецепт варенья из черники

30 июля 2023, 22:40
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Moje gotowanie

Черника – это именно та ягода, которую стоит ждать круглый год. Домашнее варенье из нее станет отличным дополнением к хлебу или десертам.

Варенье из черники – это способ как можно дольше наслаждаться вкусом этих уникальных лесных плодов. Приготовить его очень просто и оно хорошо подходит как дополнение к блинам, десертам, пирожным и бутербродам.

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Рецепт варенья из черники

  • Время: 60 минут
  • Порций: 4

Как это вкусно / Фото moje gotowanie

Ингредиенты:
1 килограмм черники;
– 400 грамм сахара.

Приготовление:

  • Ягоды очистите от листьев и черенков, затем промойте и тщательно обсушите. Поместите их в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром.
  • Выставьте кастрюлю с черникой на плиту. Нагревайте ее сначала на сильном огне и доведите до кипения, затем на меньшем, около 30 минут. Время от времени помешивайте фруктовую массу, чтобы она не прилипла ко дну.
  • Разложите варенье в вымытые и стерилизованные банки. Пастеризуйте его 15 минут влажным способом – в кастрюле с водой. Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажную ткань и поставьте туда закрытые крышками банки. Залейте горячей водой. Она не должна доходить до крышек. Доведите до кипения и варите около 15 – 20 минут. По истечении этого времени извлеките банки из воды и поставьте их вверх дном.
  • Пастеризацию можно проводить и в сухом виде, то есть в разогретой до 120 градусов духовке 20 минут.
  • Готовое варенье из черники поставить вверх дном до полного охлаждения.
Понравился рецепт? Приготовьте – это варенье из малины и тоже будете в восторге.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська