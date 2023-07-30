Варення з чорниці – це спосіб якомога довше насолоджуватися смаком цих унікальних лісових плодів. Приготувати його дуже просто і воно добре підходить як доповнення до млинців, десертів, тістечок і бутербродів.

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Рецепт варення з чорниці

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 4

Як це смачно / Фото moje gotowanie

Інгредієнти:

– 1 кілограм чорниці;

– 400 грамів цукру.

Приготування:

Ягоди очистіть від листя і черешків, потім промийте і ретельно обсушіть. Помістіть їх в каструлю з товстим дном і засипте цукром.

Виставте каструлю з чорницею на плиту. Нагрівайте її спочатку на сильному вогні і доведіть до кипіння, потім на меншому, близько 30 хвилин. Час від часу помішуйте фруктову масу, щоб вона не прилипла до дна.

Розкладіть варення в вимиті і стерилізовані банки. Пастеризуйте його 15 хвилин вологим способом – в каструлі з водою. Вистеліть дно великої каструлі бавовну тканину і поставте туди закриті кришками банки. Залийте гарячою водою. Вона не повинна доходити до кришок. Доведіть до кипіння і варіть приблизно 15 – 20 хвилин. Після закінчення цього часу вийміть банки з води і поставте їх догори дном.

Пастеризацію можна проводити і в сухому вигляді, тобто в розігрітій до 120 градусів духовці 20 хвилин.

Готове варення з чорниці поставити догори дном до повного охолодження.

Сподобався рецепт? Приготуйте – це варення з малини і також будете у захваті.