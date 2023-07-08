Тонкое искусство сохранить лето: готовим варенье из малины

8 июля 2023, 11:57
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moje gotowanie

Варенье из малины – одна из самых простых заготовок на зиму. Для его приготовления понадобятся всего два ингредиента.

Домашнее варенье из малины получится ароматным и сладким. Можно регулировать уровень сладости под потребности. Также добавить ему ярких вкусовых ноток можно с помощью кардамона или ванили.

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Рецепт варенья из малины

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Сплошное наслаждение / Фото unsplash

Ингредиенты:
1 килограмм малины;
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  • В начале чистую малину нужно перебрать, чтобы не было листочков.
  • Сыпьте ягоды в кастрюлю с толстым дном и, помешивая, нагревайте до выделения сока (5 – 10 минут).
  • Затем добавьте сахар и продолжайте варить до полного растворения.
  • При жарке ягод пену нужно собирать.
  • Через 15 минут разлейте горячее малиновое варенье в чистые ошпаренные банки. Прикройте крышками.
  • Все банки с малиновым вареньем нужно пастеризовать в течение 10 минут.
  • Готовое варенье плотно закупорите.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська