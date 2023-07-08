Домашнее варенье из малины получится ароматным и сладким. Можно регулировать уровень сладости под потребности. Также добавить ему ярких вкусовых ноток можно с помощью кардамона или ванили.
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Рецепт варенья из малины
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Сплошное наслаждение / Фото unsplash
Приготовление:
- В начале чистую малину нужно перебрать, чтобы не было листочков.
- Сыпьте ягоды в кастрюлю с толстым дном и, помешивая, нагревайте до выделения сока (5 – 10 минут).
- Затем добавьте сахар и продолжайте варить до полного растворения.
- При жарке ягод пену нужно собирать.
- Через 15 минут разлейте горячее малиновое варенье в чистые ошпаренные банки. Прикройте крышками.
- Все банки с малиновым вареньем нужно пастеризовать в течение 10 минут.
- Готовое варенье плотно закупорите.