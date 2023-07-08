Домашнее варенье из малины получится ароматным и сладким. Можно регулировать уровень сладости под потребности. Также добавить ему ярких вкусовых ноток можно с помощью кардамона или ванили.

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Рецепт варенья из малины

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Сплошное наслаждение / Фото unsplash

Ингредиенты :

– 1 килограмм малины;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление: