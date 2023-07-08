Домашнє варення з малини вийде ароматним і солодким. Можна регулювати рівень солодкості під свої потреби. Також додати йому яскравих смакових ноток можна за допомогою кардамону чи ванілі.

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Рецепт варення з малини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Цілковита насолода / Фото unsplash

Приготування:

  • На початку чисту малину потрібно перебрати, щоб не було листочків.
  • Висипте ягоди в каструлю з товстим дном і, помішуючи, нагрівайте до виділення соку (5 – 10 хвилин).
  • Потім додайте цукор і продовжуйте варити до повного розчинення.
  • Під час смаження ягід піну потрібно збирати.
  • Через 15 хвилин розлийте гаряче малинове варення в чисті ошпарені банки.
  • Прикрийте кришками.
  • Всі банки з малиновим варенням потрібно пастеризувати протягом 10 хвилин.
  • Готове варення щільно закупорте.