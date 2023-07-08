Домашнє варення з малини вийде ароматним і солодким. Можна регулювати рівень солодкості під свої потреби. Також додати йому яскравих смакових ноток можна за допомогою кардамону чи ванілі.
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Рецепт варення з малини
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Цілковита насолода / Фото unsplash
Приготування:
- На початку чисту малину потрібно перебрати, щоб не було листочків.
- Висипте ягоди в каструлю з товстим дном і, помішуючи, нагрівайте до виділення соку (5 – 10 хвилин).
- Потім додайте цукор і продовжуйте варити до повного розчинення.
- Під час смаження ягід піну потрібно збирати.
- Через 15 хвилин розлийте гаряче малинове варення в чисті ошпарені банки.
- Прикрийте кришками.
- Всі банки з малиновим варенням потрібно пастеризувати протягом 10 хвилин.
- Готове варення щільно закупорте.