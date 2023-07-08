Домашнє варення з малини вийде ароматним і солодким. Можна регулювати рівень солодкості під свої потреби. Також додати йому яскравих смакових ноток можна за допомогою кардамону чи ванілі.

Цікаво Курятина vs свинина: як зробити здоровий вибір для харчування

Рецепт варення з малини

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Цілковита насолода / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм малини;

– 1 кілограм цукру.

Приготування: