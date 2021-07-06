У каждой хозяйки свой секрет приготовления вареников, которые могут быть с соленой и сладкой начинкой. В сезон фруктов и ягод, можно экспериментировать на кухне.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Для блюда важно приготовить мягкое и нежное, эластичное тесто, чтобы они вышли пышными. Для начинки используйте сезонные или замороженные фрукты, ягоды, овощи. Традиционно к блюду подают  сметану. По желанию добавляйте сиропы, варенье, джем или мед.

Рецепт вареников с вишней

  • Время: 30 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 105 ккал
  1. Помойте вишни, очистите от косточек, выложите в миску, добавьте крахмал и сахар, перемешайте.

Вишни / Фото Рexels

  1. Для приготовления теста для вареников тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавить соль, перемешайте.
  2. Далее – добавьте масло, яйцо, воду, перемешайте, замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20 минут.

Кружочки из теста / Фото Unsplash

  1. Из теста раскатайте тонкую лепешку, с помощью стакана вырежьте кружочки, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края.

Вареники / Фото Unsplash

  1. Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности в течение 3 минут.

Отваренные вареники с вишней / Фото Pexels

  1. Готовые вареники выложите в глубокую миску, добавьте сливочное масло, сметану, перемешайте.
  2. По желанию добавьте джем или варенье. Приятного аппетита!