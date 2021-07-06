У каждой хозяйки свой секрет приготовления вареников, которые могут быть с соленой и сладкой начинкой. В сезон фруктов и ягод, можно экспериментировать на кухне.
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Для блюда важно приготовить мягкое и нежное, эластичное тесто, чтобы они вышли пышными. Для начинки используйте сезонные или замороженные фрукты, ягоды, овощи. Традиционно к блюду подают сметану. По желанию добавляйте сиропы, варенье, джем или мед.
Рецепт вареников с вишней
- Время: 30 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 105 ккал
- Помойте вишни, очистите от косточек, выложите в миску, добавьте крахмал и сахар, перемешайте.
Вишни / Фото Рexels
- Для приготовления теста для вареников тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавить соль, перемешайте.
- Далее – добавьте масло, яйцо, воду, перемешайте, замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20 минут.
Кружочки из теста / Фото Unsplash
- Из теста раскатайте тонкую лепешку, с помощью стакана вырежьте кружочки, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края.
Вареники / Фото Unsplash
- Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности в течение 3 минут.
Отваренные вареники с вишней / Фото Pexels
- Готовые вареники выложите в глубокую миску, добавьте сливочное масло, сметану, перемешайте.
- По желанию добавьте джем или варенье. Приятного аппетита!