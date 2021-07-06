У кожної господині свій секрет приготування вареників, які можуть бути з солоною та солодкою начинкою. У сезон фруктів та ягід можна експериментувати на кухні.

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Для страви важливо приготувати м'яке та ніжне, еластичне тісто, щоб вони були пишними. Для начинки використовуйте будь-які сезонні або заморожені фрукти, ягоди, овочі. Традиційно до страви подають сметану. За бажанням додавайте сиропи, варення, джем або мед.

Рецепт вареників з вишнею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 105 ккал

Інгредієнти:

– 1,5 склянки окропу;

– 1 яйце;

– 3 склянки борошна;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 100 грамів сметани 15 – 25%;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– ягідне варення, джем;

– дрібка солі.

Інгредієнти для начинки:

– 350 грамів вишні;

– 100 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки крохмалю.

Помийте вишні, почистіть від кісточок, викладіть у миску, додайте крохмаль та цукор, перемішайте.

Вишні/ Фото Рexels

Для приготування тіста для вареників ретельно просійте борошно в миску, щоб не було грудочок, додайте сіль, перемішайте. Далі – додайте олію, яйце, воду, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште на 20 хвилин.

Кружальця з тіста/ Фото Unsplash

З тіста розкатайте тонкий корж, за допомогою склянки виріжте кружальця, викладіть начинку, сформуйте вареники, закріпіть краї.

Вареники/ Фото Unsplash

Готові вареники відваріть в киплячій підсоленій воді до готовності протягом 3 хвилин.

Відварені вареники з вишнею/ Фото Pexels