Как приготовить вкусные вареники с вишней за 30 минут: простой домашний рецепт

Ароматные, нежные и сочные вареники с вишней, понравятся всем. Побалуйте своих родных вкусным блюдом из летних ягод.

У каждой хозяйки свой секрет приготовления вареников, которые могут быть с соленой и сладкой начинкой. В сезон фруктов и ягод, можно экспериментировать на кухне.

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Для блюда важно приготовить мягкое и нежное, эластичное тесто, чтобы они вышли пышными. Для начинки используйте сезонные или замороженные фрукты, ягоды, овощи. Традиционно к блюду подают сметану. По желанию добавляйте сиропы, варенье, джем или мед.

Рецепт вареников с вишней

Время: 30 минут

30 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 105 ккал

Помойте вишни, очистите от косточек, выложите в миску, добавьте крахмал и сахар, перемешайте.

– 1,5 стакана кипятка;– 1 яйцо;– 3 стакана муки;– 3 столовые ложки подсолнечного масла;– 100 граммов сметаны 15 – 25%;– 30 граммов сливочного масла 82%;– ягодное варенье, джем;– щепотка соли.– 350 граммов вишни;– 100 граммов сахара;– 1/2 чайной ложки крахмала.

Вишни / Фото Рexels

Для приготовления теста для вареников тщательно просейте муку в миску, чтобы не было комочков, добавить соль, перемешайте. Далее – добавьте масло, яйцо, воду, перемешайте, замесите тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20 минут.

Кружочки из теста / Фото Unsplash

Из теста раскатайте тонкую лепешку, с помощью стакана вырежьте кружочки, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края.

Вареники / Фото Unsplash

Готовые вареники отварите в кипящей подсоленной воде до готовности в течение 3 минут.

Отваренные вареники с вишней / Фото Pexels