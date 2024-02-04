Почему котлета развалилась на сковороде: все из-за одной ошибки

Опытные хозяйки знают, как сделать пышные и вкусные котлеты. Есть несколько секретов, благодаря которым котлеты не только будут вкусными, но и будут выглядеть крайне аппетитно.

Иногда так хочется приготовить ароматное блюдо, а котлеты рассыпаются на мелкие кусочки. Когда вы столкнулись с таким неприятным происшествием, не паникуйте. Неудачные котлеты можно быстро превратить в основу для мясного соуса. Однако есть несколько лайфхаков, которые уберегут ваше блюдо от такого провала.

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Если котлеты превратились в массу – во всем виноват фарш

Если в фарше много воды, нужно прибегнуть к хитрости, чтобы сгустить мясную массу. Это трюк с булкой, смоченной в молоке или воде. Перед добавлением к мясу отожмите лишнюю влагу, а затем все тщательно перемешайте.

Другой вариант – добавить к мясу панировочные сухари или даже манку. Нельзя забывать и о яйце, которое должно связывать котлеты в однородные формы.

Легко и аппетитно / Фото pexels

Выбирая фарш для котлет, следует придерживаться такого правила: 70% нежирного мяса, 30% жирного. Слишком жирная масса приведет к тому, что котлеты будут иметь жесткую консистенцию.

Какие еще могут быть ошибки

Еще одной ошибкой – бросать в сформированные котлеты в не разогретое масло. Это не только вдвое увеличивает вероятность того, что котлеты развалятся, но и гарантирует, что блюдо будет слишком жирным.

Мясной фарш всегда нужно класть в разогретое масло. Это заставит котлеты подрумяниться, прежде чем они успеют впитать лишний жир. На протяжении всего процесса жарки фарша следует следить за температурой масла. Кроме того, не добавляйте слишком много котлет одновременно, ведь это может привести к потере температуры масла.

Раскроем несколько секретов: как вкусно приготовить