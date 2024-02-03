Отбивные в панировке получаются особенно сочными и нравятся даже детям. Обязательно попробуйте этот рецепт и жарьте отбивные именно так, как указано в советах по приготовлению.

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Рецепт отбивных

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 грамм куриного филе;

– 2 яйца;

– 60 грамм панировочных сухарей;

– 80 миллилитров растительного масла;

– специи: соль, перец.

Приготовление:

Разрежьте куриное филе на меньшие кусочки. Растолките их молотком для мяса. Приправьте солью и перцем. Взбейте яйца в миске. На тарелку высыпьте панировочные сухари. Смочите филе в яйце, а затем обсыпьте их сухарями. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте готовые отбивные теплыми с любимым гарниром.

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