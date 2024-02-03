Отбивные в панировке получаются особенно сочными и нравятся даже детям. Обязательно попробуйте этот рецепт и жарьте отбивные именно так, как указано в советах по приготовлению.

Интересно Блюдо, которое не требует усилий: как приготовить сочную курицу в мультиварке

Рецепт отбивных

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разрежьте куриное филе на меньшие кусочки.
  2. Растолките их молотком для мяса.
  3. Приправьте солью и перцем.
  4. Взбейте яйца в миске.
  5. На тарелку высыпьте панировочные сухари.
  6. Смочите филе в яйце, а затем обсыпьте их сухарями.
  7. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты до золотистого цвета с двух сторон.
  8. Подавайте готовые отбивные теплыми с любимым гарниром.