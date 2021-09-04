Главный секрет удачного приготовления блюд за считанные минуты - мелкая нарезка овощей и курятины. Благодаря такой хитрости еда будет готова за короткое время.

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Простое и питательное блюдо, приготовленное по несколько минут, станет украшением любого стола.

Рецепт закрытого пирога с курицей

Время: 16 минут

Порций: 4

Сочный пирог с курицей​ / Фото onceuponachef

Ингредиенты:

3 куриных филе;

2 морковки;

1 лук;

2 – 3 стебля сельдерея;

100 грамм замороженного зеленого горошка;

200 миллилитров сливок;

1 чашка куриного бульона;

500 грамм готового слоеного теста;

4 столовые ложки муки;

на кончик чайной ложки куркумы;

тимьян по вкусу;

розмарин по вкусу;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

1 яйцо.

Приготовление: