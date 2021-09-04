Головний секрет вдалого приготування страв за лічені хвилини – дрібна нарізка овочів та курятини. Завдяки такій хитрості їжа буде готовою за короткий час.
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Проста та поживна страва, приготовлена за кілька хвилин, стане окрасою будь-якого столу.
Рецепт закритого пирога із куркою
Час: 16 хвилин
Порцій: 4
Соковитий пиріг із куркою / Фото onceuponachef
Інгредієнти:
- 3 курячих філе;
- 2 морквини;
- 1 цибуля;
- 2 – 3 стебла селери;
- 100 грам замороженого зеленого горошку;
- 200 мілілітрів вершків;
- 1 чашка курячого бульйону;
- 500 грам готового листкового тіста;
- 4 столові ложки муки;
- на кінчик чайної ложки куркуми;
- тим’ян до смаку;
- розмарин до смаку;
- сіль до смаку;
- перець до смаку;
- 1 яйце.
Приготування:
- На дрібні кубики наріжте цибулю та селеру та куряче філе.
- Розігрійте пательню, покладіть на неї шматок вершкового масла, а потім – курятину.
- Після курятини викладіть на сковорідку овочі.
- Додайте до суміші сіль та перець.
- Через кілька хвилин додайте горошок.
- Коли всі інгредієнти будуть готові, посипте суміш мукою та куркумою.
- Додайте на пательню бульйон та вершки та підвищіть температуру під сковорідкою. Це потрібно зробити для того, щоб зайва волога випарувалася. Виварюйте курятину із соусом до загустіння.
- Припудріть чисту і суху робочу поверхню борошном. Розкачайте готове листкове тісто. Воно має бути плоским, рівним та тонким.
- Гострим ножем, кухонними ножицями або формочкою для піци виріжте 4 кола, приблизно на 2 – 3 сантиметри більші за окружність форм для випікання.
- Перелийте курячу начинку у форми. Важливо залишити простір у 3 – 4 сантиметри, щоб начинка не витекла.
- Змастіть зовнішні краї форми яйцем.
- Покладіть кружки тіста на форми, міцно притискаючи по краях, щоб тісто з'єдналося, а потім змастіть верхню частину тіста яйцем та посипте зверху сіллю. Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Верхню частину пирогів проткніть вилкою.
- Випікайте приблизно 10 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневим.