Как приготовить закрытый пирог с курицей за 25 минут: особенный рецепт и советы

4 сентября 2021 , 20:05
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Источник:

24 канал

Классическая кухня – это не просто вкусные блюда, но и определенные ощущения, которые дарят чувство комфорта, безопасности и уюта. Особенно приятно, когда изящную и вкусную еду можно приготовить за считанные минуты.

Главный секрет удачного приготовления блюд за считанные минуты - мелкая нарезка овощей и курятины. Благодаря такой хитрости еда будет готова за короткое время.

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Простое и питательное блюдо, приготовленное по несколько минут, станет украшением любого стола.

Рецепт закрытого пирога с курицей

Время: 16 минут
Порций: 4

Сочный пирог с курицей​ / Фото onceuponachef

Ингредиенты:

  • 3 куриных филе;
  • 2 морковки;
  • 1 лук;
  • 2 – 3 стебля сельдерея;
  • 100 грамм замороженного зеленого горошка;
  • 200 миллилитров сливок;
  • 1 чашка куриного бульона;
  • 500 грамм готового слоеного теста;
  • 4 столовые ложки муки;
  • на кончик чайной ложки куркумы;
  • тимьян по вкусу;
  • розмарин по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • 1 яйцо.

Приготовление:

  1. На мелкие кубики нарежьте лук и сельдерей и куриное филе.
  2. Разогрейте сковороду, положите на нее кусок сливочного масла, а затем – курятину.
  3. После курятины выложите на сковородку овощи.
  4. Добавьте к смеси соль и перец.
  5. Через несколько минут добавьте горошек.
  6. Когда все ингредиенты будут готовы, посыпьте смесь мукой и куркумой.
  7. Добавьте на сковороду бульон и сливки и повысьте температуру под сковородкой. Это нужно сделать для того, чтобы лишняя влага испарилась. Вываривайте курятину с соусом до загустения.
  8. Припудрите чистую и сухую рабочую поверхность мукой. Раскатайте готовое слоеное тесто. Оно должно быть плоским, ровным и тонким.
  9. Острым ножом, кухонными ножницами или формочкой для пиццы вырежьте 4 круга, примерно на 2 – 3 сантиметра крупнее окружность форм для выпекания.
  10. Перелейте куриную начинку в форму. Важно оставить пространство в 3 – 4 сантиметра, чтобы начинка не вытекла.
  11. Смажьте наружные края формы яйцом.
  12. Положите кружки теста на формы, крепко прижимая по краям, чтобы тесто соединилось, а затем смажьте верхнюю часть теста яйцом и посыпьте сверху солью. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  13. Верхнюю часть пирогов проткните вилкой.
  14. Выпекайте около 10 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська