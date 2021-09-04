Как приготовить закрытый пирог с курицей за 25 минут: особенный рецепт и советы
4 сентября 2021 , 20:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Классическая кухня – это не просто вкусные блюда, но и определенные ощущения, которые дарят чувство комфорта, безопасности и уюта. Особенно приятно, когда изящную и вкусную еду можно приготовить за считанные минуты.
Главный секрет удачного приготовления блюд за считанные минуты - мелкая нарезка овощей и курятины. Благодаря такой хитрости еда будет готова за короткое время.
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Простое и питательное блюдо, приготовленное по несколько минут, станет украшением любого стола.
Рецепт закрытого пирога с курицей
Время: 16 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 3 куриных филе;
- 2 морковки;
- 1 лук;
- 2 – 3 стебля сельдерея;
- 100 грамм замороженного зеленого горошка;
- 200 миллилитров сливок;
- 1 чашка куриного бульона;
- 500 грамм готового слоеного теста;
- 4 столовые ложки муки;
- на кончик чайной ложки куркумы;
- тимьян по вкусу;
- розмарин по вкусу;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- 1 яйцо.
Приготовление:
- На мелкие кубики нарежьте лук и сельдерей и куриное филе.
- Разогрейте сковороду, положите на нее кусок сливочного масла, а затем – курятину.
- После курятины выложите на сковородку овощи.
- Добавьте к смеси соль и перец.
- Через несколько минут добавьте горошек.
- Когда все ингредиенты будут готовы, посыпьте смесь мукой и куркумой.
- Добавьте на сковороду бульон и сливки и повысьте температуру под сковородкой. Это нужно сделать для того, чтобы лишняя влага испарилась. Вываривайте курятину с соусом до загустения.
- Припудрите чистую и сухую рабочую поверхность мукой. Раскатайте готовое слоеное тесто. Оно должно быть плоским, ровным и тонким.
- Острым ножом, кухонными ножницами или формочкой для пиццы вырежьте 4 круга, примерно на 2 – 3 сантиметра крупнее окружность форм для выпекания.
- Перелейте куриную начинку в форму. Важно оставить пространство в 3 – 4 сантиметра, чтобы начинка не вытекла.
- Смажьте наружные края формы яйцом.
- Положите кружки теста на формы, крепко прижимая по краям, чтобы тесто соединилось, а затем смажьте верхнюю часть теста яйцом и посыпьте сверху солью. Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Верхнюю часть пирогов проткните вилкой.
- Выпекайте около 10 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым.