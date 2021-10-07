Для приготовления настоящей закваски вам нужно две недели. Многие хозяйки готовят ее всего 7 дней, но она получается не такой "крепкой", как двухнедельная.
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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом закваски, которую он готовит для хлеба самостоятельно.
Я готовлю закваску с 80% белой пшеничной муки и 20% обдирной. У меня есть секрет: если добавить в нее 2 – 3 собственноручно сушеных изюминки, она будет расти быстрее,
– поделился шеф-повар.
Технология приготовления закваски
Процесс приготовления закваски / Фото со страницы повара
1 день
Смешайте 20 г муки и 20 г воды комнатной температуры в стеклянной банке. Прикройте ее крышкой и оставьте на 24 часа в кухне.
Процесс приготовления закваски / Фото со страницы повара
2 день
Добавьте к закваске 20 граммов муки и 20 г воды. Подождите еще сутки.
3 день
Закваска может еще не подниматься, но обычно в ней уже появляются поры. Опять добавьте 20 граммов муки и 20 г воды.
4 день
Утро. Закваска должна ароматно пахнуть и подниматься.
Добавьте 40 г муки и 40 г воды и оставьте ее еще на 12 часов.
Процесс приготовления закваски / Фото со страницы повара
Ваша закваска должна вырасти вдвое. Если нет – нужно сменить муку или попробовать повторить весь процесс еще раз.
Вечер. Возьмите 40 граммов от нашей закваски и влейте в нее 40 граммов воды и 40 граммов муки. Оставьте на 12 часов. Все, что осталось мы использовать уже не будем.
5 день
Утром возьмите 40 граммов закваски и повторите процесс четвертого дня.
Процесс приготовления закваски / Фото со страницы повара
Будьте осмотрительны, ведь закваска будет активно расти.
Вечером до 40 граммов закваски добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки.
6 – 7 день
В эти дни можно проверить "работу" закваски: 15 граммов закваски смешайте с 75 граммами муки и 75 граммами воды. Правильная заготовка будет расти в 2 – 3 раза за 5 – 8 часов.
Обратите внимание на температуру в помещении, если холодно – процессы замедляются.
8 – 14 дни
Если ваша закваска еще слабая, продолжайте добавлять муку и воду в пропорциях указанных выше.
Идеальная пропорция 10 граммов закваски, 50 граммов воды и 50 граммов муки каждый день,
– добавил Ярославский.
Хранение закваски
Готовую закваску можно хранить в холодильнике 2 – 3 недели. За сутки до приготовления хлеба, выньте ее из холодильника и добавьте 2 "подкорма" в пропорции 20/40/40 граммов.